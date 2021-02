Korčok reaguje na postoj USA voči Trnkovi: Zásadné slová

Spojené štáty americké (USA) zákazom vstupu na svoje územie pre bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. nezasahujú do nezávislosti vyšetrovania, ktoré je plne v kompetencii Slovenska.

Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) vo svojom stanovisku. Agentúre SITA ho poskytol riaditeľ tlačového odboru ministerstva Juraj Tomaga. O zákaze vstupu na územie USA informovalo na svojej internetovej stránke americké ministerstvo zahraničia (U.S. Department of state). Ako prvý na to upozornil Denník N.

„Potvrdzuje to význam, ktorý USA pripisujú otázkam korupcie a podozrení, týkajúcich sa vysokých predstaviteľov štátu. Zároveň USA nijakým spôsobom nezasahujú do nezávislosti vyšetrovania, ktoré je plne v kompetencii SR,“ povedal Korčok. Dodal, že ako sa Slovensko vysporiada s korupciou, je však v rukách slovenských orgánov.

Zo stanoviska amerického ministra zahraničia Antonyho Blinkena vyplýva, že dôvodom zákazu je závažná korupcia. „Vo funkcii generálneho prokurátora bol Dobroslav T. zapojený do korupčných konaní, ktoré oslabili vládu zákona a vieru slovenskej verejnosti v demokratické vládne inštitúcie, ich predstaviteľov a verejné procesy,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra. Tento akt zároveň podľa Blinkena potvrdzuje záväzok USA bojovať proti korupcii na Slovensku. Zákaz platí aj pre syna Dobroslava Ttrnku Jakuba.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v polovici februára nariadil, aby sa v kauze známej ako Glance House opäť viedlo trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s konaním bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Ten v máji 2012 súhlasil s prevodom bytového domu Glance House v Bernolákove na londýnsku schránkovú spoločnosť CDI, hoci nehnuteľnosti boli zaistené prokurátorom v trestnom konaní v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a bolo zakázané s nimi nakladať.

Bývalý generálny prokurátor je tiež stíhaný v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Dobroslav Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011.