Výrub stromov v centre Bratislavy: Primátor ho označil za smutnú udalosť

Magistrát Bratislavy odsúdil výrub stromov na Drotárskej ulici v Starom Meste.

„Výrub stromov na Drotárskej ulici je nesmierne smutná udalosť. Viac než na osobné zlyhanie však poukazuje na systematický problém nastavenia kompetencií v meste a tiež na spôsoby niektorých developerov alebo vlastníkov pozemkov, ktorí absolútne necitlivo narábajú so svojím majetkom," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti. „V piatok sa pracovník magistrátu zúčastní štátneho dozoru vedeného mestskou časťou Staré Mesto za účelom objasnenia vzniknutej situácie a jej predchádzania v budúcnosti," doplnil primátor.

Výrubu stromov predchádzalo niekoľko krokov. Vlastník pozemkov ešte v roku 2016 požiadal mesto Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej výstavbe na Drotárskej ulici. „Mesto v takomto prípade posudzuje len súlad plánovanej výstavby s územným plánom, v tomto prípade zóny Machnáč. Ten umožňuje výstavbu rodinných domov na tejto ploche, a tak súhlasné stanovisko od vtedajšieho primátora Iva Nesrovnala získal," vysvetlil Vallo a dodal, že všetky ďalšie okolnosti, ako napríklad zeleň na pozemku alebo charakter pozemku v podobe násypu, musia posudzovať iné orgány, akými sú napríklad stavebný úrad mestskej časti alebo orgán ochrany prírody.

„Na základe tohto stanoviska sa rozbehli ďalšie povoľovacie procesy na mestskej časti Staré Mesto ešte za starostu Radoslava Števčíka. Jedno súhlasné stanovisko podmienilo iné, jedno konanie nadväzovalo na predchadzajúce a výsledkom je tento smutný výrub hraničiaci so zdravým rozumom. Otázka je, či sa mu dalo zabrániť a čo spraviť do budúcnosti, aby sa toto nestávalo," podotkol Vallo a dodal, že vzhľadom na to, že územný plán zóny z roku 2005 umožnil na uvedených pozemkoch výstavbu, na prehodnotenie záväzného stanoviska z čias primátora Iva Nesrovnala už nebol právny priestor.

Podľa primátora je do budúcnosti potrebné nastaviť nový stavebný zákon tak, aby kompetencie mesta a mestských častí umožňovali reagovať flexibilne na činnosť developera, ktorá vyvoláva pochybnosti o zodpovednom využívaní stanovísk a rozhodnutí samosprávy. „Vyvinieme iniciatívu na legislatívnu úpravu príslušných ustanovení stavebného zákona tak, aby rozhodnutia stavebného úradu mali časovo limitovanú platnosť," poznamenal Vallo a dodal, že mesto pristúpilo k posilneniu kapacít v rámci správy zelene. „V poslednom období určujeme podmienky realizácie výrubu a následných opatrení vo forme náhradnej výsadby aj nad rámec spoločenskej hodnoty drevín. Zároveň sa pripájame k výzve starostky bratislavského Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej vlastníkovi pozemkov, aby sa zdržal akéhokoľvek ďalšieho nakladania s pozemkom až do právoplatného rozhodnutia súdu," uzavrel.

Výrub na Drotárskej ceste súvisí so stavbou bytového domu. Výrubové konanie bolo podpísané v roku 2018 bez toho, aby sa voči nemu niekto odvolal. Staré Mesto nesúhlasí s obvineniami, že vo veci výrubu drevín nekoná. Mestská časť podala dva podnety na preskúmanie rozhodnutia a starostka Zuzana Aufrichtová verejne vyzvala stavebníka, aby pozastavil realizáciu plánovanej stavby. Starostka tiež oznámila, že vedúca oddelenia životného prostredia sa vzdala funkcie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia dovtedy, kým sa nepreskúma postup vo veci Drotárskej cesty.