Trvalý a príležitostný home office majú pre zamestnancov rôzne podmienky: Pozor, toto vám nemusia preplatiť

Prax ukáže, ako sa zamestnávatelia vyrovnajú s otázkami o nových pravidlách práce z domu a či bude nutné legislatívu upraviť.

Myslia si to členovia Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP). Legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú aj home officu, začnú platiť od 1. marca. Podľa daňových poradcov sú v novele nejaké nejasnosti.

"Trochu nejasné je rozlišovanie medzi trvalou a príležitostnou prácou z domu. Trvalá práca musí mať charakter pravidelnej práce a byť dohodnutá v pracovnej zmluve," uviedol Radovan Ihnát z komory s tým, že otázne však je, čo je to pravidelnosť. Nie je totiž zreteľné, či to musia byť fixné dni, napríklad pondelok a piatok, alebo či stačí stanoviť, že to budú dva dni týždenne.

Daňoví poradcovia podotkli, že dôležitou zmenou bude aj ochrana súkromného života zamestnanca. Ten sa bude môcť odpojiť, čo znamená, že nemusí pracovať mimo svojho oficiálneho pracovného času, ak nejde o nadčas alebo pohotovosť. Na telefóne či e-maili teda nemusí byť večer a ani počas sviatkov alebo dovolenky.

Ihnát poznamenal, že pri trvalej práci z domu zamestnanec nemá nárok na preplatenie nadčasov ani na príplatok za prácu vo sviatok, pokiaľ sa s firmou nedohodne inak. Trvalá domáca práca však prinesie benefity ako pružný pracovný čas alebo úhrada zvýšených výdavkov na prácu - netýka sa to však príležitostného home officu. Pri trvalej domácej práci musí firma zabezpečiť pracovné prostriedky - ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné vybavenie, musí mu však uhradiť dodatočné výdavky.

"V prípade, ak výdavky na prácu z domu firma dostatočne preukáže a zdokumentuje, môže ich zamestnávateľ zahrnúť do mzdy zamestnancov aj vo forme paušálnej odmeny. V takom prípade z tejto sumy zamestnanec nemusí platiť dane a odvody," vysvetlil Ihnát.

Počas práce z domu má zamestnanec takisto nárok na stravu, príspevok či stravné lístky, ak odpracuje viac ako štyri hodiny v ten deň. Takisto sa na zamestnanca pracujúceho z domu z pohľadu BOZP hľadí, ako keby bol fyzicky v práci. "Akýkoľvek úraz pri výkone práce z domu môže byť považovaný za pracovný úraz," dodal Ihnát. Čo sa týka nemocenského, pre zamestnanca na home office platia rovnaké pravidlá ako pre iného zamestnanca.