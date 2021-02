Vinco Lukáč patrí bezpochyby k legendám československého hokeja, a preto nemohol chýbať ani v šou Boris a Brambor. V obľúbenej šou si bývalý hokejista zaspomínal aj na turnaj v Moskve, kde získal titul najlepšieho hráča. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by Lukáč prišiel so svojou trofejou domov. Tá však skončila v rukách niekoho celkom iného. Z príhody legendárneho hokejistu puknete od smiechu, v šou Boris a Brambor však padnú aj slzy. Sledujte v piatok o 22.00 na Jednotke.