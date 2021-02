Veľkému objavu slovenských biochemikov tlieskajú v zahraničí: Vieme, ako vypnúť DNA rakovine aj vírusom!

Obrovský úspech našich vedcov!

Odborníci z Vedeckého parku UK a Slovenskej akadémie vied (SAV) zistili, že niektoré proteíny v DNA dokážu regulovať vypínanie a zapínanie vyše 500 génov. Tento poznatok otvára možnosti ďalšieho onkologického výskumu a pomôže aj pri boji s nebezpečnými vírusovými ochoreniami.

Fakt, že proteíny regulujú zapínanie a vypínanie viac ako 500 génov, je aktuálny najmä v súčasnej situácii, keď zúri pandémia. V súčasnosti v množstve laboratórií pracujú tímy na tom, aby dokázali obmedziť schopnosť vírusov napádať bunky, no Slováci našli spôsob, ako do veľkej miery stimulovať ich imunitu, takže by agresívnemu a nebezpečnému vírusu v princípe mohla odolať už samotná bunka. V podstate by ju vírus nemohol napadnúť. Ako to funguje?

„Komplex HIRA sa výraznou mierou podieľa na regulácii zapínania a vypínania génov. Svojou aktivitou tiež zabraňuje vírusovej DNA ovplyvniť ľudský genóm, čím prispieva k antivírusovej vnútornej imunite,“ približuje Tomáš Szemes z Vedeckého parku UK. Je to veľký posun vpred. Poškodená bunka sa totiž dokáže sama opravovať, no pri tomto náročnom procese môže dôjsť k chybe, výsledkom čoho je rakovinové bujnenie.

Objavený komplex HIRA by však mohol regulovať presnosť tejto autoopravy. „Tento mechanizmus môže zohrávať úlohu aj pri onkologických ochoreniach,“ doplnil Szemes s tým, že tento objav otvára potenciál pre ďalší výskum rakoviny. Prácu našich biochemikov si však už všimli aj v zahraničí.

„Na štúdii, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise Nucleic Acids Research koncom januára, pracovali vedci pod vedením Silvie Bágeľovej Polákovej zo SAV a Tomáša Szemesa z Univerzity Komenského v Bratislave,“ uviedla hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller. „Ide o jeden z najprestížnejších časopisov v oblasti biochémie. Sme na to patrične hrdí,“ priznal Szemes.

Ďalej skúmajú DNA

Na potenciál objavu opísaného v tejto publikácii chcú autori nadviazať ďalším výskumom. „Cieľom bude skúmať mechanizmus, akým je dráha homologickej rekombinácie zapojená aj do regulácie prepisu DNA, pretože doposiaľ bola spájaná iba s opravou DNA poškodení,“ vysvetlila Silvia Bágeľová Poláková zo SAV, s tým, že keď sa poškodí DNA, organizmus zapojí mechanizmy na jej opravu. „Dôsledkom chybnej opravy týchto zlomov však môže byť vznik rakoviny alebo smrť bunky,“ uzavrela.

Čo je homologická rekombinácia

Proteíny homologickej rekombinácie (čo je druh núdzovej opravy DNA rozsiahlych poškodení) regulujú zapínanie a vypínanie viac ako 500 génov. Keď sa poškodí DNA, organizmus zapojí mechanizmy na jej opravu. Jedným z najvážnejších poškodení DNA je, ak sa na nej vyskytnú dvojvláknové zlomy. Dôsledkom chybnej opravy týchto zlomov môže byť vznik rakoviny alebo smrť bunky.