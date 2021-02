Belohorcová dlho váhala: Prečo napokon kývla na ponuku v šou Tvoja tvár znie povedome?

Moderátorka Zuzana Belohorcová (44) sa po 14 rokoch vrátila do sveta slovenského šoubiznisu, a to hneď vo veľkom štýle.

Zlákala ju ponuka televízie Markíza, pre ktorú nakrúca už šiestu sériu šou Tvoja tvár znie povedome. Blonďavá sexica je vyštudovaná operná speváčka, a tak by oproti ostaným účinkujúcim mala byť vo výhode.

V týchto dňoch nakrúcate šou Tvoja tvár znie povedome. Prečo ste sa rozhodli ísť do tohto projektu?

Už dlhšie som komunikovala s televíziou Markíza o nejakom projekte, do ktorého by som mohla ísť na pár mesiacov. Vyhovovalo mi to najmä v lete počas prázdnin, keď sa väčšinou zdržiavam na Slovensku. Ale prišlo to v období, ktoré som si až tak nepredstavovala - prišla totiž korona a projekt sa posúval. Tým, že sme sa v septembri presťahovali s rodinou do Španielska, bolo to reálnejšie, pretože som si veľmi nevedela predstaviť dochádzať z Ameriky a byť niekoľko týždňov bez detí. Pôvodný plán bol taký, že budem lietať každý týždeň tam a späť, aby deti nestrádali a aby sme v fungovali normálnym rodinným životom. Lenže situácia je stále zlá, zaviedli sa nové opatrenia a nariadenia, tak som tu zostala zaseknutá a vyzerá to, že sa domov za detičkami dostanem až po skončení šou. Prišla som na Slovensko na desať dní s jedným kufríkom a ostanem takmer tri mesiace.

Ako dlho ste sa rozhodovali a radili ste sa aj s manželom?

Prvé telefonáty s produkciou boli trošku rozpačité, nakoľko v tejto koronakríze nebolo ideálne cestovať. Nič mi nestojí za to, aby som ochorela a bola ešte aj dlhú dobu bez detí. Vymenila som si pár SMS s režisérom Pepem Majeským, ktorý sa vyjadril, že so mnou počíta a veľmi ma do tohto projektu chce. Tak sme to začali s rodinou trošku viac rozoberať, povedali sme si všetky za a proti. V tom období bola v Marbelle aj Simona Krai­nová s manželom, ktorá ma presvedčila, nech do toho určite idem, že ak by ona sama vedela spievať, neváhala by. Vlasta ma utvrdil v tom, že to s deťmi zvládne a ak nie, že mu prídu pomôcť moji rodičia, ktorí sú pre nás veľkou oporou. Veď akí sedemdesiatnici by sadli v takomto čase do lietadla a išli by opatrovať deti do cudzej krajiny? Veľmi si to vážim, že nepovedia nie.