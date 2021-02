Žena pre koronavírus uviazla na dva mesiace na výletnej lodi: To, čo sa jej tam stalo, zmenilo celý jej život!

Tomu sa povie osud! Ťažká doba pandémie nadobro zmenila ich životy.

Keď išla Britka Bethany Suthers (28) minulý rok pracovať na výletnú loď, ani len netušila, čo všetko ju čaká. Prvým šokom bolo vypuknutie pandémie a mladá herečka tak na výletnej lodi uviazla na celé dva mesiace, keďže bola celá loď v karanténe a nemohla nikde zakotviť.

Bethany v týchto ťažkých časoch na palube stretla Bielorusa Maxima Vakulicha (29), ktorý na lodi pracoval ako barman. Ako informuje portál ladbible.com, obaja sa si hneď padli do oka. Bola to láska na prvý pohľad. Počas karantény sa zblížili. Keď loď doplávala do prístavu, Bethany si uvedomila, že nechce byť od svojho priateľa odlúčená a tak odišla s Maximom do jeho rodného Bieloruska. Tam zistili, že čakajú svoj prvý prírastok. Maxim ihneď požiadal Bethany o ruku, svoju dcérku chcú vychovávať v Británii, keďže už dostal aj víza do krajiny.

"Takto som si rok 2020 vôbec nepredstavovala, no pre každého bol tento rok nečakaný. Keby nebol Covid, toto sa mi možno nikdy nestane," uzavrela šťastná Bethany, ktorej už čoskoro zazvonia svadobné zvony.