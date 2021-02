Záchranárka Michaela dostala koronavírus 2 dni po druhej vakcíne: Varuje Slovákov, pridal sa aj infektológ

Prístup niektorých ľudí ju riadne hnevá! Krásna záchranárka Michaela (32) ochorela na COVID-19 pár dní po druhom očkovaní.

Po ťažkom priebehu ochorenia varuje ľudí, aby neprestali byť opatrní ani po vakcinácii. Očkovanie je podľa nej potrebné, ale neznamená, že je človek nedotknuteľný. Infektológ Pavol Jarčuška zdôrazňuje, že po druhom očkovaní sú potrebné dva týždne na vytvorenie ochrany. Tým sa však zodpovedný prístup ľudí ani zďaleka nemá končiť. O tom, že opatrnosť je na mieste aj po očkovaní, vie svoje záchranárka Michaela (32) z Malaciek.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Ako záchranárka som zaočkovaná už druhý raz, napriek tomu som dostala covid a mala som veľmi ťažký priebeh. Len dva dni po podaní druhej vakcíny som ochorela. Veľmi ma hnevajú ľudia, ktorí si myslia, že ak sú očkovaní, tak sa už nič nemôže stať a oni sa môžu premávať bez rúška a nebyť opatrní,“ vysvetľuje Michaela dôvod, prečo sa rozhodla na to upozorniť.

„Ja som veľkým zástancom očkovania, je to jediná vec, ktorú môžeme teraz pre seba aj iných urobiť. Očkovanie má obrovský zmysel! Ale keď vidím niektorých, ako zahodia dokonca po prvej dávke rúško, ako prestanú byť opatrní, myslím, že je dobre upozorniť na to, že sa nestanú hneď nedotknuteľnými,“ zdvíha varovný prst mladá žena. Tá sa podľa vlastných slov nakazila od staršej dcérky Laily (9), ktorá bola bezpríznaková. To, že má COVID-19, zistili, keď ju dali preventívne otestovať.

Dostatok protilátok

Michaela je momentálne na materskej a veľkou oporou je pre ňu manžel Juraj (34), ktorý je tiež záchranár. Obaja pristupujú ku všetkému veľmi zodpovedne a s rešpektom. „Sloboda po očkovaní nie je o nezodpovednosti a najmä nie je hneď,“ povzdychne si nad nezodpovednými ľuďmi záchranárka. To, že maximálna opatrnosť je namieste i po očkovaní, zdôrazňuje aj infektológ Pavol Jarčuška.

„V zásade závisí od vakcíny, ale pri tých najčastejšie používaných by mal mať človek 14 dní po druhom očkovaní už dostatok protilátok,“ vysvetľuje Jarčuška s tým, že vírus môžeme dostať aj keď sme zaočkovaní. „Teda aj po dvoch mesiacoch po očkovaní," pokračuje.

Zároveň vraví, že odborníci zatiaľ nemajú presné dáta, nakoľko môže zaočkovaný človek vírus prenášať. „Človek má aj naďalej dodržiavať všetky opatrenia, ktoré máme. Očkovanie je sloboda, lebo človek nezomrie na ten vírus, ale ochranu treba dodržiavať ďalej. Ja som tiež očkovaný a poctivo nosím rúško. Sloboda to je, ale každá sloboda má svoje obmedzenia,“ dodal.