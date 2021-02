Majte sa na pozore, macovia sa prebúdzajú zo zimného spánku: Desivý zážitok, na ktorý Jaro nezabudne

Ľudia v tomto období chodia častejšie do prírody na prechádzky, či na bežky.

Odborníci však upozorňujú, že čoraz častejšie sa môžu stretnúť v lese s medveďmi, ktoré začali vyliezať po hybernácii z brlohov. Svoje o tom vedia v Trnavej Hore (okr. Žiar nad Hronom). Obec na svojej stránke upozorňuje na jarné prebúdzanie medveďa hnedého. Vedenie obecného úradu na svojej stránke varuje obyvateľov obce, aby pri pobyte v lese v katastrálnom území Trnavej Hory boli obozretní.

„V nedeľu sme sa s dcérkou a jej kamarátom vracali z bežiek. Ja som si najskôr myslel, že to je diviačik, a to boli medvieďatá, ktoré vyšli pred nás na cestu. Bolo to asi 50 metrov. Najskôr jedno, potom druhé, tretie a stará, ktorá sa postavila na zadné. To bol rešpekt, ale je to krásne. Potom cupotali do húštiny a medvedica za nimi. Vyšli do kopca, ešte sa postavila a dlhšie sa na nás pozerala. Potom sa stiahli. Bolo to naozaj blízko dediny,“ opísal zážitok Jaroslav.

Na nadchádzajúce jarné obdobie radí zbytriť pozornosť aj hovorca bojnickej zoo. „Jar je obdobie, keď sa medvede preberajú z hibernácie. Svoje hibernačné brlohy počas oteplenia opúšťajú, častokrát migrujú do vzdialenejších oblastí a hľadajú si ľahko dostupnú potravu,“ vysvetľuje Jaroslav Slašťan s tým, že najmä stretnutie s vodiacou medvedicou je riziko, rovnako ako vyľakanie maca. „Ak už k stretnutiu s medveďom dôjde, v žiadnom prípade nekričať, ani nehádzať po ňom nejaké predmety, ale čo najpokojnejšie sa vzdialiť,“ dodáva.

Odporúčania odborníkov o opatrnosti v lese sú určite opodstatnené. Začiatkom februára totiž napadol pri obci Kozelník (okr. Banská Štiavnica) muža (27) medveď hnedý. Aj napriek zraneniam si však dokázal zavolať sám pomoc a dostať sa z lesa na cestu. Tam si ho prevzala záchranná služba a ošetrila ho. Mladík mal poranené stehno a viacero tržných poranení.