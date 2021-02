Filip Polášek prežíva šťastné obdobie: Svoje lásky si zobral z pôrodnice!

Prežíva najšťastnejšie obdobie v živote! Slovenský tenista Filip Polášek (35) sa stal v piatok dvojnásobným otcom, v nedeľu získal na Australian Open premiérový triumf na grandslame vo štvorhre.

Včera si bol snúbenicu Karin a malú dcérku Olíviu-Viktóriu aj s trojročnou Karolínkou vyzdvihnúť z bratislavskej súkromnej pôrodnice!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Polášek sa po senzačnom zisku grandslamového titulu, ktorým sa zapísal do histórie slovenského tenisu ako prvý muž spod Tatier, veľmi rýchlo ponáhľal z ďalekej Austrálie domov na Slovensko.

„Bol som na cestách veľmi dlho, 51 dní som nevidel rodinu, tak­že samozrejme, že som sa snažil, čo najskôr odletieť domov, čo sa mi aj podarilo,“ povedal pre Nový Čas. Paradoxne po takej dlhej dobe ho doma nikto nevítal. Ale príčina bola veľmi radostná. Filipova snúbenica Karin totiž po postupe do finále v piatok podvečer porodila nášmu tenistovi druhú dcérku, po trojročnej Karolínke ďalšie dievčatko Olíviu-Viktóriu. „Už sa neviem dočkať, kedy svoj babinec uvidím,“ reagoval úspešný tenista a hrdý dvojnásobný otecko.

Teší sa na sestričku

Filip si po svoje lásky išiel osobne do bratislavskej súkromnej pôrodnice v utorok doobeda a spoločnosť mu robila aj prvá dcérka, ktorá sa na sestričku teší. „Karolínka vie, že bude mať súrodenca, teší sa, ale predsa má iba tri roky a ešte to tak nevníma. Už som však rada, že ideme z pôrodnice konečne domov a budeme všetci spolu,“ povedala Novému Času snúbenica nášho tenistu Karin.

„Teraz pobudnem do 5. marca doma, takže to dlhé odlúčenie môjmu babincu trošku vynahradím. Doniesol som im z Austrálie aj nejaké darčeky, takže sa teším na spoločne strávený čas,“ doplnil Polášek, ktorý 6. marca odlieta na ďalšie tri turnaje do Dauhy, Dubaja a Miami.