Hlas-SD spísal vlastný plán obnovy: Štipľavá poznámka na adresu vlády

Strana Hlas-SD opäť kritizuje absenciu diskusií o národnom pláne obnovy a odolnosti, a preto prichádza s vlastnou verziou.

Predstavitelia strany ho odprezentovali v utorok na tlačovej konferencii. Dokument má okolo 30 strán, pracovali na ňom s odborníkmi a predseda strany Peter Pellegrini podotýka, že by možno mohol byť aj inšpiráciou pre niektorých predstaviteľov vlády. Oznámil, že ak sa im niečo z neho zapáči, pokojne to môžu použiť, aj keď to nie je z ich hlavy.

Pellegrini zdôraznil, že dokument vypracovali tak, aby spĺňal všetky podmienky Európskej komisie. Je v ňom obsiahnutá zelená ekonomika, digitalizácia a moderné technológie a hľadí na potreby Slovenskej republiky. "Myslíme si, že plán obnovy by mal mať aj tretí pilier," uviedol Pellegrini s tým, že okrem zeleného a digitálneho piliera by mal byť podľa strany plán rozšírený aj o spoločenskú solidaritu, ktorá vo vládnom materiáli chýba.

"Vyžadujeme zaradenie tretieho piliera preto, aby sa podarilo Slovensku vymaniť z pasce stredného príjmu, aby sa zvýšila podpora domácich podnikov s inovatívnym profilom na lokálnej a regionálnej úrovni, aby sme posilnili regionálny rozmer obnovy a transformácie s dôrazom na pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, farmárov, produkciu lokálnych potravín, podporu rodinných podnikov, lokálnu energetiku, potravinársky priemysel a tak ďalej," vymenoval Pellegrini. Strana Hlas-SD chce, aby podporená bola aj oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Predstavitelia strany zdôraznili, že súčasťou ich plánu je aj implementačná doložka.

Dokument strany Hlas-SD nesie názov Zdravé, sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko. Zverejnili ho aj webovej stránke strany. Má štyri kapitoly - Zdravé Slovensko, Moderné a sociálne spravodlivé Slovensko, Vzdelané Slovensko a Zelené Slovensko.

V rámci Zdravého Slovenska by podľa tohto dokumentu predstavitelia strany alokovali 1,5 miliardy eur. Vyzdvihli napríklad investície do prevencie, ktoré vo vládnom návrhu absentujú. V kapitole Moderné a sociálne spravodlivé Slovensko navrhujú členovia strany investovať 1,8 miliardy eur, do Vzdelaného Slovenska 1,5 miliardy eur a do Zeleného Slovenska takisto 1,5 miliardy eur.

Pellegrini vyzdvihol, že mnoho návrhov v dokumente má komplementárny charakter, čo znamená, že na hlavné investičné projekty by mali byť využité prostriedky z plánu obnovy a následne na prevádzku, chod a naštartovanie niektorých služieb zase peniaze, ktoré budú prichádzať zo štandardných eurofondov. Hlas-SD avizuje, že podobné odborné dokumenty bude vypracovávať aj naďalej, najbližšie o niekoľko týždňoch chcú predstavitelia strany predstaviť ich videnie konceptu nájomného bývania.

Na opozičný dokument reagoval aj vicepremiér a minister financií Eduard Heger (OĽANO). "Vítam každý dobrý nápad, každý inšpiratívny podnet k plánu obnovy a odolnosti bez ohľadu na to, kto je jeho nositeľom," uviedol s tým, že Slovensko potrebuje reštart a životná úroveň občanov musí dosiahnuť výrazný pokrok. Opozíciu však považuje za nedôveryhodnú a skompromitovanú a nemyslí si, že súčasnej vláde by mali pri pláne obnovy radiť tí, ktorí premrhali všetky príležitosti posunúť Slovensko k vyspelým štátom EÚ. Naopak, podľa ministra je plán obnovy a odolnosti práve plánom na nápravu všetkého, čo za dlhé roky napáchali Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini v bývalých vládach.