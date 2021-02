Vzájomná pomoc nikdy nebola dôležitejšia

Dokazuje to aj súčasnosť, ktorú negatívne poznačila pandémia koronavírusu. Práve teraz je adresná pomoc v komunitách taká dôležitá ako nikdy predtým.

Uvedomujú si to aj v Tescu, a preto sa reťazec vytrvalo stará o miestne komunity, v ktorých pôsobí. Vďaka grantovému programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporil na celom Slovensku iba za minulý rok až 462 projektov, a to celkovou sumou viac ako 350-tisíc eur.

Viac ako milión eur

Od spustenia iniciatívy v roku 2016 Tesco investovalo do programu viac ako milión eur a vďaka tejto sume sa zrealizovalo už 1 400 úžasných komunitných projektov po celej krajine. Reťazec tak pomohol k revitalizácii desiatok ihrísk, parkov, verejných záhrad a k realizácii viac ako stovky kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Vďaka grantu zorganizovala napríklad ekofarma pracovné terapie, mohlo sa postaviť bezbariérové ihrisko pre hendikepované deti, včelári zveľadili včelín a podporili ekologický chov včiel. Prostredníctvom besied s Červeným krížom sa žiaci naučili poskytovať prvú pomoc. V roku 2020 rozšíril reťazec potravín pomoc aj o inšpiratívne projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou neľahkou situáciou po nástupe koronakrízy.

„V Tescu vyvíjame za každých okolností maximálne úsilie smerom k pomoci komunitám. Dlhodobo podporujeme iniciatívy, ktoré skrášľujú okolie a zlepšujú život vo všetkých regiónoch, kde pôsobíme. Veľmi nás teší, aký pozitívny ohlas vzbudili minuloročné edície nášho grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Chápeme, aká dôležitá je podpora komunít práve v tomto neľahkom čase. Sme veľmi radi, že sa nám vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo v jeho uplynulých dvoch edíciách rozdať viac ako 350-tisíc eur a podporiť tak 462 projektov,“ uviedla Katarína Pšenáková, CSR manažérka Tesca na Slovensku.

Neziskové organizácie, školy, samosprávy či miestne organizácie budú mať už čoskoro možnosť prihlásiť svoje projekty do ďalšej edície programu. Tesco, ktoré na Slovensku pôsobí už 25 rokov, tak naďalej pokračuje v napĺňaní svojho záväzku dlhodobo podporovať komunity.

Otvoriť galériu Zdroj: Tesco

Úspešné projekty

Jedným z projektov, ktorý sa rozvíja aj vďaka grantovému programu od Tesca, je HC Hipony. To sa zameriava na terapiu prostredníctvom a s pomocou koní. Vďaka podpore sa podarilo začať s prípravami na vybudovanie chránenej dielne so zameraním na hipoterapiu a starostlivosť o kone. Podarilo sa tiež usporiadať jazdecké hry, na ktorých mohli klienti preukázať svoje nadobudnuté zručnosti. HC Hipony získalo podporu aj na projekt, vďaka ktorému deťom na miestnych materských a základných školách predstavilo život na farme. „Získané finančné prostriedky boli použité na nákup a inštaláciu senzorických skriniek s rôznym obsahom, napr. jednoduché hudobné nástroj či rôzne senzorické motivačné prvky, ktoré slúžia na rozvoj motoriky a kognitívnych schopností klientov,“ vysvetlila Mgr. Božena Minková Borgulová z Hipoterapeutického centra Hipony a dodala: „Zakúpili sme tiež drevo na stavbu prekážok, ktoré sa používajú pri jazdeckom výcviku a balančné pomôcky, ktoré slúžia na celkovú senzoricko-motorickú stimuláciu klientov, s rôznymi druhmi a stupňami zdravotného znevýhodnenia. Vďaka týmto pomôckam sa tak zvýši celkový efekt hipoterapie, poskytovanej v našom hipoterapeutickom centre.“