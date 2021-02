V maďarských nemocniciach začnú podávať Bamlanivimab: Prípravok z krvnej plazmy vyliečených

V Maďarsku rozšíria aplikáciu lieku bamlanivimab proti ochoreniu COVID-19 do štyroch univerzitných nemocníc a do župných nemocníc po tom, čo v Juhopeštianskej nemocnici Centrum a v Korányiho národnom pneumologickom ústave ukončili fázu jeho testovania.

Informovala o tom v utorok agentúra MTI. Riaditeľ Juhopeštianskej nemocnice Centrum István Vályi-Nagy uviedol, že na webovej stránke tejto nemocnice sprístupnia všetky príslušné informácie o bamlanivimabe, ako napríklad návod na použitie, ale aj formulár, v ktorom pacient vyjadrí súhlas pre liečbu týmto liekom.

V utorok podľa jeho slov prevezme Maďarsko vyše 2000 dávok bamlanivimabu, ktorého dodávka bude priebežne pokračovať, pretože v prebiehajúcej tretej vlne pandémie nového druhu koronavírusu bude potrebovať liečbu čoraz viac pacientov.

Bamlanivimab je prípravok z krvnej plazmy už vyliečenej osoby z covidu, pripomenul Vályi-Nagy. Funguje na báze monoklonálnych protilátok, ktoré sa vyrábajú v laboratóriu a majú vírus zneškodniť tým, že ho napadnú na pevne definovanom cieli. Aplikujú ho ľahšie, prípadne stredne chorým formou infúzie. Riaditeľ dodal, že doposiaľ z 15 pacientov, ktorým nasadili bamlanivimab, museli hospitalizovať iba jedného, ale ani jeho stav sa nezhoršil, ale iba stagnoval.

V USA liek schválil pre núdzové používanie Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Ako prvý členský štát EÚ nasadilo tento liek Nemecko. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva štúdie ukazujú, že by podávanie tejto protilátky mohlo pomáhať pri obmedzovaní množstva koronavírusu v tele, čo by malo pozitívny vplyv na priebeh choroby. Okrem Nemecka sa tento prípravok používa aj v USA, Kanade a Maďarsku. Česko nakúpi túto protilátku proti chorobe COVID-19 od americkej spoločnosti Eli Lilly. Na sociálnej sieti Twitter to 3. februára oznámil český premiér Andrej Babiš.