S varechou jej to ide rovnako dobre ako s pádlom: Dukátová musí vážiť všetko, čo zje

Je mamou na plný úväzok. Kajakárka Jana Dukátová (37) miluje chvíle, keď sa so svojou malou dcérkou Líviou (2,5) zatvoria v kuchyni a napečú celej rodinke koláče, alebo uvaria chutný obed.

„Myslím, že som celkom obstojná kuchárka, aspoň doma ma chvália,“ povedala so smiechom pre Nový Čas vodnoslalomová šampiónka.

Štvornásobná celková víťazka Svetového pohára sa s varechou oháňa rovnako dobre, ako v kajaku s pádlom. „Varíme každý deň, niet nad domácu stravu. Sme tak na 90 % vegetariáni a podľa toho vyzerá aj náš jedálniček, ale sem-tam nepohrdneme kvalitnou šunkou alebo klobásou,“ priznala Jana a pokračovala: „Mám rada, keď je doma vždy niečo napečené, takže keď je trochu času, strávime ho v kuchyni. Lívia miluje piecť so mnou.“

Kuchyňa jej dáva priestor na kulinárske experimenty. „Momentálne spolupracujem so španielskou dietologičkou Noeliou Bonfanti, ktorá mi nastavuje stravovanie, takže som trochu musela pozmeniť recepty a kombinácie jedál a popritom aj experimentovať.“

Mnoho športovcov si musí dávať pozor na líniu, prepočítava kalórie... Obľúbené hriešne dobré jedlo si tak doprajú výnimočne. „Keď si nedám pozor, dostávam sa veľmi ľahko do kalorického deficitu. Pri mojom životnom štýle mám vysoký denný výdaj, preto sledujem cez aplikáciu svoj denný príjem, vážim všetko, čo zjem a keď treba, dobieham to ešte druhou večerou. Neriešim teda, či môžem zhrešiť, ale skôr či má moje telo všetky zložky potrebné na výkon a regeneráciu,“ zamyslela sa Jana, ktorá už roky nemení svoj stravovací režim počas súťaží. „Myslím, že je celkovo dobrý a spolupráca s Noeliou Bonfanti ma posúva ešte ďalej. Jediné, s čím zápasím, je čas na varenie, lebo do reštaurácií nechodíme,“ uzavrela slovenská reprezentantka.