Ceny bytov rastú, úroky z hypoték klesajú

Na vlastné bývanie si zväčša musíme požičiavať. Treba si však spraviť dostatočný prieskum trhu, aby sme si boli istí, že dostaneme naozaj výhodnú ponuku.

Poštová banka prináša hypotéku s úrokom už od 0,5 percenta ročne a online konzultáciou z pohodlia domova.

Ušetriť si na vlastné bývanie celú sumu je pre bežného Slováka takmer nemožné. Ceny nehnuteľností sú vo väčšine regiónov príliš vysoké a ruka v ruke nemusia s nimi ísť ani vyššie zárobky. Príkladom je Prešovský kraj, kde sú zárobky najnižšie z celého Slovenska. Avšak ceny bytov na to vôbec neprihliadajú.

Potvrdzuje sa, že rozhodujúcim kritériom je úroveň ponuky a dopytu – ak je totiž ponuka slabá a nedokáže uspokojovať dopyt, ceny idú nahor.

Možnosti financovania

Priemerný mesačný zárobok v Prešove bol v závere vlaňajška (tretí štvrťrok) na úrovni 893 eur. No priemerná cena za štvorcový meter bytu v tomto východoslovenskom kraji bola na úrovni 1 136 eur. Lacnejšie sa predávali nehnuteľnosti v Nitrianskom, Banskobystrickom aj Trenčianskom kraji a len o niečo drahšie boli v Trnavskej župe.

Z priemerného mesačného platu si však nedokážu veľa na bývanie usporiť ani Bratislavčania. Kým ich priemerná mzda bola na sklonku roka 2020 na úrovni 1 358 eur, štvorcový meter bytu si kupovali v priemere za 2 360 eur. Potvrdzujú to dáta zo štatistík Národnej banky Slovenska (NBS).

„Ľudia by si mali určitú sumu na bývanie našetriť, pretože prísne pravidlá bankám nedovoľujú schvaľovať hypotéky vo výške 100 % hodnoty nehnuteľnosti,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Napriek tomu, že ceny bytov neustále rastú, kúpa bytu bez stopercentného pokrytia vlastnými úsporami je v súčasnosti historicky najlacnejšia. „V Poštovej banke ponúkame hypotéku už od 0,5 percenta ročne, a to až do 70 percent LTV. Pôžička je zároveň bez poplatku za poskytnutie úveru,“ konštatuje Lýdia Žáčková.

Čas na premyslenie

Novinkou je, že o podmienkach a možnostiach sa dá dohodnúť prostredníctvom online konzultácie. Funguje to veľmi jednoducho. Stačí na webovej stránke postovabanka.sk/hypoteka vypísať základné údaje. Bankár zavolá späť a dohodne sa na online rozhovore cez skype bezpečne z pohodlia domova klienta. Následne pošle záujemcovi pozvánku na Skype hovor. Netreba si pritom inštalovať novú aplikáciu, rozhovor sa bude odohrávať prostredníctvom webového prehliadača.

Počas konzultácie si banka so záujemcom prejdú všetky možnosti financovania, výšku hypotéky, akú by potreboval, aj jeho aktuálne možnosti. „Na základe poskytnutých údajov vypočíta bankár klientovi, akú výšku hypotéky a v akej úrokovej sadzbe by mohol dostať. Samozrejme, ponuka bude obsahovať viacero variantov pre rôzne dĺžky fixácie či prípadné naviazanie na poistenie tohto úveru a platby z bežného účtu v našej banke,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky. Pri splnení posledných podmienok totiž banka dokáže ponúknuť hypotéku už od 0,5 percenta ročne.

„Ponúknuť klientom bezpečnú hypotéku sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. Počty nakazených koronavírusom narástli a my chceme ochrániť našich klientov. Okrem bezpečnosti je však výhodou celej komunikácie aj to, že klient si môže bez stresu a v pohodlí domova premyslieť ponuku a dospieť k preňho najvýhodnejšiemu rozhodnutiu,“ uzatvára Lýdia Žáčková. Až následne navštívi klient pobočku v dohodnutom termíne a dotiahne všetky potrebné detaily.

