Strelec nešetril kritikou po utrápenom výkone Slovana: Hrali sme pod našu úroveň!

Žiadna pohodlná jazda! Po bezgólovom výsledku v Ružomberku herné útrapy futbalového Slovana Bratislava pokračujú.

Líder ligovej súťaže na Tehelnom poli ledva zdolal húževnaté Pohronie (1:0). Ešte nedávno posledný tím tabuľky mal na ihrisku favorita blízko k cennému remízovému skalpu, lenže v závere zápasu pohrdol pokutovým kopom.

Iba raz nevenovala obrana hostí Davidovi Strelcovi patričnú pozornosť a kruto za to zaplatili. Mladého slovenského reprezentanta dostatočne nepokryl skúsený 33-ročný kapitán Petr Pavlík a jeho prihrávku cez šestnástku zužitkoval Erik Daniel na víťazný gól. „Vlado (Weiss – pozn. red.) ma zbadal a poslal mi loptu do pohybu. Pri vzdialenejšej žrdi som videl dvoch našich voľných hráčov, tak som to posúval cez líniu. Našťastie sme z toho skórovali.“

Napriek víťazstvu nebol Strelec spokojný s výkonom mužstva, ktoré nedokázalo dobre organizovaného súpera prevýšiť a v koncovke sa presadiť. „Nebol to jeden z našich najlepších výkonov. Hrali sme pod našu úroveň. Musíme sa zobudiť, vytvoriť si viac šancí a strieľať góly. Chýbal nám väčší pokoj v hre s loptou a presnosť. Potrebujeme sa zlepšiť v efektivite. Môžeme byť radi za tri body, lebo v niektorých fázach zápasu bolo Pohronie lepšie ako my, čo sa nemôže stávať,“ nešetril Strelec kritikou do vlastných radov.

Vzápätí ju namieril aj proti sebe.„Najmä v prvom polčase som sa skoro vôbec nestretol s loptou. Nedostávala sa ku mne. Musím si to zanalyzovať a pozrieť sa, kde by som sa mal pohybovať.“ Minulý týždeň sa v rebríčku denníka L´Equipe dostal medzi top 50 hráčov sveta do 20 rokov.Chcem sa stále zlepšovať a posunúť sa vyššie. Na to však musím začať hrávať lepšie,“ dodal talentovaný útočník.

Zl. Moravce - Ružomberok 3:1

Slovan - Pohronie 1:0

Senica - Trenčín 2:3

Michalovce - Sereď 0:2

Nitra - Trnava 0:1

D. Streda - Žilina 1:1