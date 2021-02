Kanye West nesie rozvod s Kim veľmi ťažko: Znepokojujúce slová jeho priateľov

Rovnaká udalosť môže pre dvoch rôznych ľudí znamenať čosi úplne iné. Presvedčila sa o tom aj Kim Kardashian (40), ktorá v piatok po takmer siedmich rokoch spoločného života s Kanyem Westom požiadala o rozvod.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zatiaľ čo pre Kim je toto rozhodnutie evidentne spojené s úľavou, Kanye sa veľmi trápi. Ešte v piatok, keď Kim oficiálne podala žiadosť o rozvod, hovorili zdroje z jej okolia o tom, že ona aj Kanye to cítia rovnako. Obaja sú údajne zmierení s tým, že už neexistuje iná možnosť.

Cez víkend sa však do médií dostali vyjadrenia priateľov hviezdneho rapera, podľa ktorých to on celé vníma trochu inak. Kanye sa údajne trápi a celá situácia naňho doľahla veľmi ťažko. Hoci vedel, že k takémuto rozhodnutiu príde, nevie sa s ním zmieriť. Kim vraj preňho bola vždy ženou jeho života a na tom sa nič nemení ani teraz. Celá situácia je navyše komplikovaná tým, že Kanye trpí bipolárnou afektívnou poruchou.