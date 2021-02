Žena si krátila dlhú chvíľu na Google Maps: Jej pikantný nález teraz baví celý svet

Nová Kaledónia má nový turistický ťahák. Ostrov v tvare penisu. Leží v prstenci koralového ostrova Ouvéa na východ od ostrova Nová Kaledónia.

Objavila ho Američanka Joleen Vultaggio zo štátu Michigan, ktorá sa nudila počas lockdownu. Prechádzala na Google Maps ostrovy v Melanézii. Joleen si objav nenechala pre seba a snímku z Google Maps zdieľala na Facebooku. A mala úspech. O náleze informovali médiá od USA po samotnú Novú Kaledónii.

Bezmenný ostrovček v sústave atolov má sotva 500 metrov na dĺžku. Hoci sa hovorí, že na veľkosti nezáleží, v rámci danej sústavy ide o miniatúrny útvar. Vidieť ostrov s dokonalým tvarom penisu môže každý, kto zadá do Google Maps súradnice 20 ° 37'37 "S (južnej šírky) a 166 ° 18'02" E (vzd). "Pátrala som okolo ostrova Trinity a len tak narazila na ostrov, pri ktorom mi hneď napadlo, páni, vyzerá ako neobrezaný penis ... Rada by som tam raz prišla a sadla si na to obrie péro," píše podľa denníka News.com.au sama Joleen na Facebooku.