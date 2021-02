Dal by sa Pellegrini zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V? Jednoznačná odpoveď

Ak by prijal rozhodnutie, že sa dá vakcinovať, expremiér Peter Pellegrini by sa dal zaočkovať aj ruským Sputnikom V. Povedal to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Remišová trvá na postoji k Sputniku, Pellegrini sfúkol ju aj vládu: Prekukol Matovičov trik?! V rámci odpovedí áno-nie líder strany Hlas-SD neodpovedal jednoznačne, že by v rámci budúcej koalície uprednostnil spojenie Hlasu so SaS a Sme Rodina pred Smerom-SD. "Určite by som preferoval koalíciu, ktorá upokojí situáciu v spoločnosti. Nebudem ale teraz rozdávať karty, na to nemám oprávnenie," zdôraznil. Pellegrini skritizoval novelizovanú vyhlášku ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího, ktorá spoplatňuje interrupcie pre ženy vo veku nad 40 rokov. "Bolo to zlé rozhodnutie," zdôraznil. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na rovnakú otázku odpovedala tým, že ide o kompetenciu ministra zdravotníctva. Priznáva, že o tom mohla byť diskusia, jednoznačný postoj ku kroku Krajčího neuviedla, pripomenula len, že je za ochranu života. Nesúhlasí zároveň so snahou odvolávať predsedníčku Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Janu Bittó Cigánikovú, ktorá ministra za vyhlášku kritizovala. Remišová takisto deklarovala, že po rozhodnutí člena predsedníctva strany Za ľudí Miroslava Kollára odísť z koalície "sa už žiadne odchody zo strany neplánujú".