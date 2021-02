Napätá situácia v Česku kvôli návratu detí do škôl: Premiér Babiš to vôbec nevidí ružovo

V Česku je epidemická situácia podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) extrémne nepriaznivá, spochybnil tak návrat maturantov a žiakov deviatych ročníkov do škôl k začiatku marca.

Zároveň chce, aby bola zrušená súťaž na dodávku antigénových testov do škôl. Sprevádzajú ju nejasné a kontroverzné záležitosti, povedal v sobotu Babiš Zoznam Správam a Českej televízii (ČT). Minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) večer na twitteri napísal, že polícia v sobotu k zákazke prijala oznámenie jedného z členov hodnotiacej komisie, dôvodom je neštandardné pôsobenie na výberovú komisiu. Denný nárast potvrdených prípadov koronavírusu sa štvrtý deň drží nad 10.000, počet úmrtí s koronavírusom presiahol podľa údajov ministerstva zdravotníctva 19.000.

Babiš v sobotu v ČT k epidemickej situácii poznamenal, že je extrémne nepriaznivá. Chce tiež zrušiť tender na testy do škôl. Ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že testy bude dodávať firma Tardigrad International Consulting. Podľa úradu bola spoločnosť jediná, ktorá splnila ako formálne podmienky, tak požiadavky na cenu a na schopnosť dodať požadované množstvo testov včas. Server Zoznam Správy napísal, že vybraná firma podľa súťažných podkladov nesplnila podmienky súťaže. Babiš potom serveru povedal, že okolo súťaže je "toľko nejasných a kontroverzných vecí", že bude chcieť, aby bola okamžite zrušená. Poznamenal, že testy od čínskeho výrobcu ponúkajú Česku tri firmy. "A vyhrala to táto netransparentné firma, ktorá nemá výkazy a je podivná a nemá žiadnu minulosť," povedal Babiš.

Majiteľka firmy Tardigrad Monika Jírovcová v sobotu ČTK napísala, že spoločnosť už prvú dodávku testov objednala a zaplatila. Výkazy do registra prisľúbila doplniť obratom. Tendra sa zúčastnila aj firma CHIRONAX, ministerstvo vnútra ju ale vyradilo. Hamáček serveru Aktuálne povedal, že to bolo na základe informácií od tajnej služby BIS. Firma je napojená na stíhaného lobistu Tomáša Horáčka, napísalo Aktuálne. Hamáček, ktorý má nákup na starosti, nechápe, prečo Babiš bojuje za firmu, ktorá sa zákazku od pondelka snažila aj jeho menom neštandardne získať. "Myslel som, že si všetko vysvetlíme v pondelok na vláde," uviedol.

Vládu za spory okolo výberu dodávateľa testov kritizuje opozícia. Jej zástupcovia sa obávajú o návrat detí do škôl a požadujú prešetrenie priebehu výberového konania. Podľa Babiša bude návrat do škôl závisieť od epidemickej situácie. "Ak budeme mať 20.000 nakazených na konci februára a kapacity nemocníc budú plné, tak pre návrat všetkých detí do škôl osobne nie som," dodal. Otázku bude musieť vláda rozhodnúť budúci týždeň. Prieskum agentúry STEM / MARK pre ČT ukázal, že pre návrat žiakov do škôl je deväť z desiatich ľudí. Koronavírusu sa napriek šíreniu nákazlivejšej mutácie obáva menej ľudí.

Babiš v sobotu na twitteri tiež oznámil, že Česko získa 12.000 dávok zatiaľ neregistrovaného lieku od firmy Regeneron, ktorý sa používa na liečbu koronavírusu. V marci dorazí do Českej republiky 4000 dávok, rovnaké množstvo tiež v apríli a máji.