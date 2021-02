Shiffrinová a Faivre majú za sebou úspešné MS: Medailová žatva exmilencov!

Ich rozchod prekvapil viac ako to, že boli takmer dva roky spolu! Američanka Mikaela Shiffrinová (25) a Francúz Matthieu Faivre (29) sa úplne zažrali do lyžovania, čoho dôkazom je ich medailová žatva na svetovom šampionáte v Cortine d´Ampezzo. Spolu získali šesť medailí. Viac - štyri ona, on iba dve, ale tie dve sú zlaté!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Hoci ohlasovali, že aj po rozchode ostali dobrými kamarátmi, ani jeden z nich tomu druhému na sociálnych sieťach neposlal gratuláciu k dosiahnutým výsledkom. Médiá v ich domovinách nešetria slovami chvály! Najmä Francúzsko leží rodákovi z Nice pri nohách. Jeho dve zlaté medaily sú ozajstnou bombou. Stačí, keď si uvedomíme, že Matthieu má viac titulov majstra sveta ako víťazstiev vo Svetovom pohári... Svoju ex však nikdy nedobehne v počte cenných kovov z MS. Mikaela s 11 medailami atakuje historicky najúspešnejšiu pretekárku, Nemku Christl Cranzovú, ktorá v „lyžiarskom praveku“ v r. 1934 - 1939 získala 15 cenných kovov a Švédku Anju Pärsonovú (13).