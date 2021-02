Hokejisti Bratislava Capitals potvrdzujú dobré výsledky: Druhý triumf po sebe

Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v 3. kole nadstavby Ice Hockey League. V piatkovom domácom zápase zdolali Graz 4:2, dvoma gólmi sa blysol Maxime Fortier. Zverenci Petra Draisaitla zaknihovali druhý triumf po sebe.

Domáci išli do vedenia v polovici prvej tretiny, keď sa strela Buca odrazila od zadného mantinelu, následne pálil Ahl a puk napokon poslal do bránky Fortier. O tri minúty už bolo vyrovnané, keď sa puk medzi kruhmi dostal k Myllärimu a ten nezaváhal.

V druhej tretine mohol Bratislavčanov poslať do vedenia opäť Fortier, ale v samostatnom nájazde neuspel. Na opačnej strane sa predviedol výborným zákrokom Coreau, no o pár sekúnd už nestačil na zakončenie Cameranessiho. Domáci do konca druhej tretiny stihli vyrovnať, presadil sa opäť Fortier.

Najväčšiu šancu tretej tretiny mal hosťujúci Oleksuk, ale Coreau ho vychytal. V 56. minúte prišla rozhodujúca chvíľa duelu, keď z pravej strany napriahol Bubela a jeho strela skončila v bránke. Triumf Capitals spečatil 43 sekúnd pred koncom do prázdnej bránky Hults.

iClinic Bratislava Capitals – Moser Medical Graz 99ers 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 10. Fortier (Ahl, Buc), 39. Fortier (Culkin, Hults), 56. Bubela (Miklík, Guimond), 60. Hults – 14. Mylläri (Schiechl), 30. Cameranesi (Alagič). Rozhodovali: Rencz, Siegel – Gatol, Konc, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Bratislava Capitals: Coreau – Culkin, Carson, Bohunický, Chovan, Guimond, Romančík, Boldižár – Ahl, Hults, Bubela – Kosticyn, Higgs, Miklík – Hudec, Buc, Fortier – Köver, Bezák, Šmída

Graz 99ers: Bowns – Kirchschläger, Dodero, Mylläri, Setzinger, Altmann, Menšikov, Krainz, Lindner – Broda, Schiechl, Latta – Alagič, Cameranesi, Porsberger – Kainz, Oleksuk, Ograjenšek – Pesendorfer, Moderer, Rappold