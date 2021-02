Viete, ako separovať kuchynský bioodpad? Toto tam určite nehádžte

Výnimkám je koniec. Mestá a obce sú od tohto roku definitívne povinné zabezpečiť separáciu a odvoz drobného kuchynského bioodpadu z našich domácností.

Stovky obcí na Slovensku už túto povinnosť realizujú, no mnohé to ešte len čaká. Čo táto novinka prinesie bežnému občanovi?

Triedenie kuchynského bioodpadu bolo povinné aj doteraz, no niekoľko výnimiek v zákone samosprávam umožňovalo vyhnúť sa mu. Výnimka, a to do roku 2023, platí už len pre Bratislavu a Košice. Ostatné mestá a obce musia otázku separácie bioodpadu, ak tak doteraz neurobili, definitívne vyriešiť do konca roka. Rozhodnutie súvisí so zámerom EÚ znížiť objem netriedeného odpadu na skládkach.

Pre samosprávy toto rozhodnutie znamená ďalší problém a náklady. Pre občanov príležitosť. Obce totiž môžu tam, kde je výstavba rodinných domov, zabezpečiť odvoz nielen tak, že do obcí dajú veľké kontajnery na zber, ale môžu dať občanom na výber.

Keď v čestnom vyhlásení potvrdia, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nevyhadzujú do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, ale takýto odpad vedia zhodnotiť, získajú cez prenájom od obce malé kompostoviská. Ide o väčšie nádoby, z ktorých sa odpad nebude vyvážať, ale ten si na jeseň môžu rozniesť po záhrade ako hnojivo, takže keď ho potom zarýľujú do pôdy, zabezpečia jej živiny, ktoré z nej vyčerpali pri pestovaní ovocných plodín či zeleniny.



Pre samosprávy budú problémom kompostárne

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

- Pre zavedenie zberu kuchynského odpadu chýbajú na väčšine územia zariadenia na spracovanie takéhoto odpadu – kompostárne. Okrem toho existujúce zariadenia nie sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenska. Z tohto dôvodu sa môžu pri zavedení zberu kuchynského odpadu výrazne zvýšiť náklady o cenu prepravy do niekoľko desiatok až stovák kilometrov vzdialeného zariadenia na spracovanie.





Tvorba odpadu u nás rastie najrýchlejšie v rámci EÚ

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- V roku 2019 sme na Slovensku vyprodukovali 2,37 mil. ton komunálneho odpadu. Priemerný Slovák tak minulý rok vyhodil do odpadových nádob 435 kg komunálneho odpadu. Za posledných desať rokov prišlo k nárastu o viac ako 30 %.

Produkcia smetí u nás rastie najrýchlejšie v rámci EÚ. Odhadujeme, že v roku 2035 bude na Slovensku pripadať na jedného obyvateľa 580 kg komunálneho odpadu. Pri odhadovanom počte 5,385 milióna obyvateľov by malo ísť o celkovú produkciu odpadu 3,123 mil. ton. V roku 2035 tak každý Slovák vyprodukuje o tretinu viac smetí ako v roku 2019.

Toto tam nehádžte

jedlé oleje a tuky

konáre

popol

piliny

sklo, plasty, kovy,

elektroodpad

textil

potlačený papier

chemicky ošetrené

materiály

Na sídliskách pribudnú veľké hnedé nádoby

- samosprávy rozdajú občanom kompostovateľné vrecká

- tie sa budú vyhadzovať do veľkých hnedých nádob, napríklad 120-litrových – závisí od samosprávy, aké zaobstará a tie pribudnú v kontajnerových stojiskách

- hnedé kontajnery musia zberové spoločnosti pri každom zbere čistiť

a zabezpečiť pravidelný vývoz

Viete, čo kam patrí?

Modrý

Papier, kartón, poskladané krabice

Nevkladajte - použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán



Žltý

PET fľaše farebné a biele - stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov, tégliky z jogurtov a masla

Nevkladajte - mikroténové vrecká a tašky, polystyrén



Zelený

Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien - nie drôtené.

Nevkladajte - keramiku a porcelán, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá



Červený

Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové

časti obalov

Nevkladajte - kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu



Oranžový

Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov

Nevkladajte - polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zvyškami potravín a nápojov