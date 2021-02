Medvedev natiahol víťaznú sériu, na Australian Open si zahrá finále

Ruský tenista Daniil Medvedev bude v nedeľu súperom Srba Novaka Djokoviča vo finále mužskej dvojhry na Australian Open.

V druhom semifinále ako nasadená štvorka zdolal turnajovú šestku Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:2 a 7:5. Medvedev natiahol víťaznú sériu už na 20 zápasov a po druhý raz v kariére si zahrá o grandslamový titul.

V roku 2019 prehral vo finále US Open so Španielom Rafaelom Nadalom po päťsetovom boji. Rus je vo výbornej forme, v závere minulej sezóny triumfoval na turnaji majstrov v Londýne i na podujatí Masters 1000 v Paríži. V Melbourne v tomto roku nenašiel premožiteľa ani na ATP Cup-e, kde po boku Andreja Rubľova vybojoval pre Rusko cennú trofej.

Proti Tsitsipasovi podal Medvedev koncentrovaný výkon. Kvalitne servoval, vo výmenách robil minimum nevynútených chýb, jeho údery mali ideálnu dĺžku. V úvodnom dejstve brejkol Tsitsipasa za stavu 2:2 a v desiatom geme premenil pri vlastnom servise v poradí štvrtý setbal. Tsitsipasovi príliš nefungoval jednoručný bekhend, ktorý bol jeho veľká zbraň pri štvrťfinálovom obrate proti Nadalovi.

V druhom dejstve Medvedev prvýkrát zobral Grékovi servis za stavu 1:1, keď predviedol dva winnery po čiare. V siedmom geme opäť prelomil podanie súpera a zisk druhého setu následne spečatil čistou hrou. V úvode tretieho setu Medvedev rýchlo odskočil Tsitsipasovi na 3:1. Grék mohutne povzbudzovaný fanúšikmi v ďalších minútach ožil, otočil na 4:3 a za stavu 5:4 viedol pri podaní Medvedeva 30:0. Rus však získal štyri fiftíny za sebou a za stavu 5:5 sa mu po excelentnom obhodení z ťažkej pozície podaril rozhodujúci brejk. V dvanástom geme využil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Tsitsipasom na 6:1. Jedinú prehru utrpel vlani v záverečnom vystúpení v skupinovej fáze turnaja majstrov, keď už mal istý postup do semifinále.

Podľa Medvedeva piatkový duel s Tsitsipasom v aréne Roda Lavera nebol taký jednoznačný, ako ukazuje konečný výsledok.

"Nebolo to vôbec jednoduché. V treťom sete som prežil ťažšie momenty na servise, spravil som niekoľko nevynútených chýb. Bol som trochu vystrašený, predo mnou sa objavil štvrťfinálový zápas, v ktorom Stefanos otočil proti Rafovi Nadalovi z 0:2 na sety. Predsa len je to semifinále grandslamu. Snažil som sa zahrať čo najviac es a víťazných úderov. Som rád, že som si udržal nervy na uzde a som v druhom grandslamovom finále. Nemám odpoveď na to, prečo sa mi teraz tak darí. Pracujem tvrdo celý život a verím, že mi to vydrží," uviedol Rus v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.

S Djokovičom má Medvedev nepriaznivú bilanciu 3:4, vlani ho však zdolal v dvoch setoch na turnaji majstrov. "Novak je jeden z najlepších hráčov v tenisovej histórii. Nemám čo stratiť, nie som pod tlakom. Novak ešte vo finále v Melbourne ani raz neprehral a naháňa Rogera Federera s Rafom Nadalom v počte grandslamových titulov. Finále US Open v roku 2019 bolo pre mňa veľká skúsenosť, s Rafom to bol vtedy bláznivý zápas. Poučil som sa, určite sa teraz pri brejkbaloch nebudem snažiť o bekhend po čiare. Ak chcem uspieť, musím podať maximálny výkon," dodal Rus.



Muži - dvojhra - semifinále:

Daniil Medvedev (Rus.-4) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-6) 6:4, 6:2, 7:5.