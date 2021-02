Záhadný prípad v rakúskom Grazi! Kauza Slovenky Františky rozhýbala úrady: Zobrali mi moju dcérku

Vraví, že je úplne zúfalá. Františka (36) pochádza zo Spiša, ale dlhodobo žije v Rakúsku so svojím manželom a od stredy je podľa vlastných slov proti svojej vôli na psychiatrii v Grazi.

Novému Času telefonicky porozprávala, ako nemôže dojčiť svoju 6-dňovú dcérku a aj to, že pred rokom za záhadných okolností prišla o synčeka († 2,5). Slová Slovenky sa neuveriteľne rýchlo šíria aj po sociálnych sieťach.

Ako Františka prezradila v telefonáte, momentálne prežíva trápenie.„Včera (v stredu, pozn. red.) ma záchranka v sprievode štyroch policajtov doviezla do nemocnice a zobrali mi moju novonarodenú dcérku. Nemôžem ju ani dojčiť a veľmi trpím. Pripadalo mi to, akoby som bola nejakým vrahom. Neviem sa dovolať spravodlivosti, som tu proti svojej vôli,“ povedala s plačom táto pôvodom Spišiačka, ktorá má s rakúskym manželom aj staršiu dcéru. Spolu mali aj synčeka († 2,5), no ten za záhadných okolností zomrel vlani 1. februára.

„Sama neviem, prečo mi odobrala sociálka dcérku. Tvrdili, že sa neviem postarať o svoje deti, čo nie je pravda. Novonarodené dieťa predsa patrí matke, ktorá ho chce a má dojčiť. Veľmi po tom túžim,“ nariekala Františka, ktorá hľadá pomoc aj na sociálnej sieti. Ako tvrdí, na psychiatrii ju držia násilím bez nejakého rozhodnutia: „Pri sebe mám stále vodičák, občiansky preukaz, ale dcéru nemôžem mať a som úplne zúfalá, lebo si neviem pomôcť.“

Nový Čas zistil, že Františka sa už obrátila aj na náš zastupiteľský úrad vo Viedni, kam podľa vlastných slov telefonovala, ale mala ešte svoju žiadosť potvrdiť elektronicky. „O tomto prípade, samozrejme, vieme a poskytujeme konzulárnu súčinnosť, bližšie informácie však s ohľadom na zákon o ochrane osobných údajov poskytnúť nemôžeme," vyjadril sa hovorca ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga.