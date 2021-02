Slováci našli spôsob, ako získať vitamín D3 zadarmo

Potrebujete nutne podporiť svoju imunitu? Nie ste sami. Zdravie si všetci v týchto náročných časoch chránime ako oko v hlave.

Vysoký dopyt po vitamíne D3, ktorý je skvelou formou prevencie chorôb vedie k tomu, že jeho trhová cena stúpa. No šikovným šťastie praje a Slováci objavili spôsob, ako získať vitamín D3 zadarmo.

Ako je to možné?

Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť NaturaMed s koreňmi v Nórsku. Práve odtiaľ mieri na Slovensko produkt s názvom FlexiMed, ktorý spoločnosť rozdáva zadarmo. Prečo by to niekto robil? Odpoveď je jednoduchá. FlexiMed podporuje pohybový aparát a zároveň obsahuje 100 % dennú dávku vitamínu D3. Prezieravým Slovákom netrvalo dlho, aby na to prišli.

„Všimli sme si zvýšený záujem o FlexiMed. Dávame ho zdarma ako vzorku na jeden mesiac tým, ktorí chcú riešiť svoje problémy s kĺbmi a chcú si udržať zdravé kosti a zuby. Ľudia si FlexiMed objednávali aj kvôli jeho priaznivému vplyvu na cievy a srdce. Zdá sa však, že príčinou stúpajúceho záujmu je aj prítomnosť vysoko kvalitného vitamínu D3, ktorý podporuje imunitný systém.“ Komentuje veľký nárast dopytu po FlexiMede riaditeľ spoločnosti Martin Kozelský.

Čo na to hovoria lekári?

Pozreli sme sa na produkt detailne a zistili sme, že naozaj obsahuje 5 mikrogramov vitamínu D3. Presne toto množstvo je považované za 100 % dennú dávku na podporu imunity. „Vitamín D má nezastupiteľnú úlohu v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu. Je akýmsi kľúčom, ktorý umožní vstup vápnika do kostí. Má vplyv na vstrebávanie vápnika v tenkom čreve a podieľa sa na dozrievaní kostných buniek,“ vysvetľuje spojenie vitamínu D a vápnika MUDr. Pavla Trulíková.

Nórsky produkt je okrem iného obohatený aj o vitamín C, ktorý podporuje imunitu. Vitamínu C je v produkte taktiež 100 % dennej dávky. To však ešte nie je všetko, čo by ste o FlexiMede mali vedieť.

Prečo toľko hovoríme o vápniku?

„Neviazaný vápnik je súčasťou krvnej plazmy a všetkých buniek tela. Má nezastupiteľnú úlohu pri priebehu svalovej kontrakcie – a to kostrového svalu, hladkého svalu i srdcového svalu. Pri nedostatku vápnika klesá pevnosť kostí, ktoré sa tak stávajú náchylnejšie na zlomeniny. Nedostatkom kalcia trpia ľudia s intoleranciou na mliečne výrobky ale aj vegáni, u ktorých by mala byť suplementácia vyššia,“ vyjadril sa k rizikovým skupinám MUDr. Marcel Koch.

„Vďaka najnovším výskumom vieme, že pre človeka je najlepšie využiteľná taká forma vápnika, ktorá je schopná zabudovať sa čo najlepšie do kostí. Túto vlastnosť má vápnik z morských rýb.“ To podľa Martina Kozelského, riaditeľa spoločnosti NaturaMed stojí za úspechom nórskeho FlexiMedu.

Získali sme pre vás odkaz, ktorý vás po kliknutí zavedie priamo k produktu zadarmo, bez ďalších záväzkov. Vašou jedinou investíciou bude poštovné vo výške 1,95 €. Zásielka vám príde priamo do vašej poštovej schránky. Stačí kliknúť sem.