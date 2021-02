Hrycová po emotívnom pohrebe otvorene priznala: Tatina († 71) som zapila vodkou s proseccom

Emócie museli ísť von! S legendárnym hercom Andym Hrycom († 71) sa v utorok rozlúčili všetci, ktorí ho mali radi. Odchod uznávaného umelca berie ťažko najmä jeho milovaná rodina.

Hryc si neprial veľkolepé rozlúčenie, ktoré sa kvôli protipandemickým opatreniam ani nemohlo konať. Jeho dcéra Wanda (42) otvorene Novému Času priznala, že si po emotívnom a psychicky náročnom pohrebe urobili doma malý súkromný žúr a kopli do seba aj pár pohárikov. Andy si s nimi štrngal z neba!

Wanda neskrývala svoje pocity krátko po pohrebe milovaného otca. „Prežil krásny, plný život. Mal to šťastie, že bol obklopený láskou a ľuďmi, ktorí ho mali radi. A to je pre mňa veľká inšpirácia, dúfam, že aj mne sa podarí takto prežiť ten svoj, lebo to je to najdôležitejšie. Otec miloval život, bojoval za každý jeden deň a nevzdával sa do poslednej chvíle,“ povedala Novému Času Wanda.

S celou rodinou sa hneď po obrade v krematóriu presunuli k rodinnému hrobu, aby tam odniesli všetky kvety. Medzi vencami sa objavilo nádherné veľké srdce z červených ruží. „To som dala urobiť ja. Chcela som len veľké červené srdce bez stuhy, bez odkazov. On predsa všetko vie. Robili ho rodinní kamaráti,“ vysvetlila včera Hrycová, pre ktorú bol utorkový deň plný silných emócií, ale aj nostalgie.

Zapili ho

Wanda s mamou Veronikou si večer sadli a spomínali na Andyho. „Som dnes dosť otupená. Kvôli pandémii nemohol byť kar, tak sme večer tatina zapili aspoň v úzkom rodinnom kruhu. A keďže ja som vodku zapíjala proseccom, dosť mi dnes treští hlava. Viete si asi predstaviť, v akom som stave,“ povedala s úsmevom Wanda, podľa ktorej si jej otec neprial veľkú rozlúčku.

„Povedal mi, že ma bude chodiť strašiť, keď mu ju urobím.“ Malým žúrom s maminou však svojho otca určite potešila. Andy nikdy nepohrdol dobrým vínkom či whiskey, tak si s nimi určite štrngal z umeleckého neba. „Mamina však bola múdrejšia, vodku zapíjala len čistou vodou, takže ona je dnes v poriadku. Bol to taký nostalgický večer plný emócií, ktoré sme potrebovali vypustiť.“ uzavrela Wanda, ktorá prišla o najdôležitejšieho muža života.