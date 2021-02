Podnikateľa Suchobu z kauzy Mýtnik našli až v slnečnom Dubaji: Vypiekol so Slovenskom?

Trvalo to presne osem dní. Podnikateľ Michal Suchoba (47) sa do povedomia verejnosti dostal pred pár týždňami, keď ho zháňala polícia u neho doma, no nepochodila.

Suchoba sa totiž stal jedným z obvinených v megakauze Mýtnik, po ktorej skončili vo väzbe bývalý šéf daniarov František Imrecze aj milionár Jozef Brhel. Suchobu až teraz Interpol vypátral v Dubaji. Špecializovaný trestný súd vydal zatykač na biznismena ešte 9. februára. Medzinárodné pátranie sa vyplatilo a Interpol ho zadržal v slnečnom Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Problém skontaktovať sa so svojím klientom mal už krátko po akcii aj jeho advokát, polícia tak požiadala o spoluprácu iné krajiny. Na rozdiel od neho sa oligarcha Jozef Brhel dostavil do pár dní na Slovensko, aj keď mohol očakávať väzobné stíhanie. Súkromným prúdovým lietadlom vtedy pristál na viedenskom letisku a na druhý deň už vypovedal na NAKA, no spoza mreží sa napokon nedostal. Momentálne je hospitalizovaný v trenčianskej nemocnici pre väznených a obvinených. Majú 30 dní Suchobovo zadržanie potvrdilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré má podobné situácie v gescii. Najbližšie musia do 30 dní požiadať Spojené arabské emiráty o vydanie na Slovensko. „Na Špecializovaný trestný súd preto odosielame informáciu so žiadosťou o preložené podklady nevyhnutné na vypracovanie a zaslanie žiadosti o vydanie. Keďže medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) neexistuje bilaterálna zmluva a SAE nepristúpili k nijakému medzinárodnému Dohovoru, ktorý by explicitne upravoval vyžiadanie na trestné konanie alebo výkon trestu odňatia slobody, extradičná žiadosť bude zaslaná diplomatickou cestou na základe reciprocity (vzájomnosti),“ povedal hovorca rezortu Peter Bubla. V praxi to znamená, že Suchobu nemusia z krajiny dostať, ak ho nebudú chcieť z nejakých dôvodov vydať. Suchoba je obvinený z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Suchoba má byť podľa vyšetrovania súčasťou organizovanej skupiny, ktorá riešila tajné zákazky na Finančnej správe pre vybraných podnikateľov. Zmluvy na informačné systémy s firmou Allexis, ktoré podľa polície neboli v súlade so zákonom, mali hodnotu 42 miliónov eur. Šli mu po krku lovci lebiek! Polícia opísala, ako a kde bol zadržaný Suchoba