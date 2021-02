Najväčší fanúšik slovenskej prezidenky? Exfarmár Stanko venoval Čaputovej ďalšie dielo: Sen o prezidentskom paláci!

Tomu sa hovorí oddanosť. Stanko Tovčimák je dokonalý fanúšik slovenskej prezidentky. Tá je jeho inšpiráciou pre umelecké diela.

Stanko Tovčimák sa zviditeľnil v šou Farma ešte v roku 2015. Hoci vyzerá ako tvrdý chlap, jeho ruky dokážu zázraky. Nielenže je šikovný rezbár ale ovláda aj ceruzu, či štetec. Jeho najväčšou múzou je už dva roky slovenská prezidentka.

Zuzanu Čaputovú obdaroval Stanko krásnym vyrezávaným Bratislavským hradom pri jej nástupe do úradu a ako prezradil, našu prezidentku má veľmi rád. To je dôvod, prečo na ňu opäť myslel pri tvorení ďalšieho diela. Tentokrát nakreslil dva portréty, na jednom je sama prezidentka, na druhom je so svojím partnerom Rizmanom.

Stanko pochádza z východného Slovenska a jeho veľkým snom je dostať sa do prezidentského paláca. Nemá však ambíciu vymeniť jeho idol na pozícii. "Mojím snom je, aby ma pozvala do prezidentského paláca. Aby nepozývala len samé osobnosti, ale aj chudobného chlapca z dediny Rokytov pri Humennom, čo má dobré srdce," prezradil nám exfarmár.