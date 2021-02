Vratko Rohoň je znechutený z riešenia koronakrízy a výpadku príjmov: V čom vláda klame!

Líder skupiny Iné Kafe Vratko Rohoň (46) tak ako aj ostatní hudobníci už takmer rok nekoncertuje a ostal bez príjmu.

Kvôli dramatickej situácii spôsobenej pandémiou predal byt v Bratislave, aby uživil svoje tri deti Lindu (9), Lenku (5) a Samka (1,5). A to ešte nie sú všetky zmeny – natrvalo sa presťahoval na myjavské kopanice a začal farmárčiť. Na fanúšikov však spolu s kapelou nezabudli, a tak pred pár dňami vydali CD aj DVD z unikátneho koncertu.

Ako prežívate pomaly rok trvajúce koronové obdobie?

Nie je sa čím chváliť. Museli sme zrušiť skoro všetky koncerty, prekladáme ich a sami nevieme, kedy budeme hrať a či ešte vôbec. Podľa COVID automatu to vyzerá, že sa hrať už asi nebude, čo je šialené. Naozaj je to pre muzikantov ťažké obdobie. Vláda klame, že nám posiela peniaze, ale zatiaľ sme nevideli ani cent, žiadna pomoc neprišla. Tak ako sa správa tento štát ku kultúre, to som ešte nepočul, že by nejaký iný postupoval rovnako.

Čítal som rozhovor s Janou Kirschner, ktorá si v Anglicku vyplnila papiere a dostala podporu od štátu. Nie aby si vyskakovala, ale aby mala na zaplatenie základných vecí a na prežitie. Poznám ľudí v Nemecku, ktorí dostali automaticky peniaze... U nás sa štát ku kultúre absolútne obrátil chrbtom a je to niečo, čo neviem pochopiť. Kultúra prispieva do štátneho rozpočtu vyše 2 miliardami eur ročne a teraz sme za celý rok dostali nulu. To je jedna z najhorších skúseností v mojom živote a obrovské sklamanie.

Čo chystáte v blízkej budúcnosti?

Ako kapela nechceme sedieť so založenými rukami a pokiaľ čas dá, budeme sa snažiť pokračovať ďalej, aj keď bez hrania. Minulý rok sme úspešne naštartovali reedície našich starých albumov, ktorých máme sedem a štyri už znova vyšli na CD a dokonca aj na vinyle. Tento rok chceme vydať zvyšné tri. Ak bude všetko dobre vychádzať, chceli by sme nahrať v štúdiu aj nejaké nové pesničky a potešiť nimi ľudí.