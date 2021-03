Muž si kúpil morské plody: To, čo v nich našiel, mu môže kompletne zmeniť život

Chceli si pomaškrtiť na morských plodoch, no poriadny úlovok bol ešte len na ceste.

Ako píše Mail online, thajský kamionista Monthian Jansuk (40) nakúpil rodine morské plody, aby si dopriali chutný obed. Doma s manželkou Wasanou (44) uvarili slimáka a všetko bolo v poriadku až kým ich syn nezakusol do niečoho poriadne tvrdého.

Rodičia si spočiatku mysleli, že môže ísť len o slimačie vajíčko, no potom im to napadlo. Pokojne to mohla byť melo perla, jedna z najvzácnejších na svete. Bola oranžovej farby, mala veľkosť mince a vážila sedem gramov. Rodina bola týmto objavom skutočne potešená, no určite to dajú preveriť. 40-ročný muž sa však nazdáva, že zarobí poriadny balík peňazí.

"Moja rodina a susedia sa tu všetci zhromaždili, aby sa pozreli na ten kameň a súhlasili, že to bolo niečo, čo sme predtým nikdy nevideli," priznal Monthian. Momentálne nemá potvrdené, či ide o skutočnú vzácnosť, no vnútorne si je tým takmer istý.

Len týždeň predtým našiel v mušli na pláži rybár Hatchai Niyomdecha (37) čosi podobné. Objav dal svojmu otcovi, aby ho poriadne očistil. Vysvitlo, že Hatchai našiel perlu, ktorá im kompletne môže zmeniť život. Jej hodnota sa odhaduje na 250 000 bathov (6888,80€). Muž chcel tento klenot predať za 10 miliónov bathov (275 551,99€). Obchod sa mu však nepodaril. V jeden večer ho doma navštívila polícia kvôli nadmernému hluku. Počas prehliadky u neho našli metamfetamínové tabletky. Muži zákona kvôli tomu spustili vyšetrovanie.

Monthianova situácia sa však môže uberať lepším smerom. Ak výskum potvrdí, že našiel skutočnú perlu, má sa na čo tešiť. Oranžová melo perla patrí k najdrahším na svete a sú rozšírené prakticky všade. Zvyčajne sa ale vyskytujú v Juhočínskom a Andamanskom mori. Produkujú ich slimáky Volutidae. Perly môžu byť hnedej, žltej alebo oranžovej farby. Zavísí to od slimaká, ktorý ich tvorí.