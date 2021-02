Polovica Slovákov dostane od zamestnávateľa každý mesiac menej ako 830 €: Kde sa zarába najviac?

Iný kraj, iný zárobok! Kým v hlavnom meste a okolí má len polovica zamestnancov základnú mzdu nižšiu ako 1 500 eur v hrubom, v Prešovskom kraji má až tretina ľudí plat nižší ako 800 eur.

Takéto rozdiely v rámci Slovenska potvrdzuje analýza portálu platy.sk. Priemerný plat je u nás 1 081 eur v hrubom, čo je zhruba 830 eur v čistom. A polovica Slovákov má základnú mzdu nižšiu ako toto číslo a desatina zamestnaných si musí dokonca vystačiť so základným platom nižším ako je 714 eur v hrubom. Táto časť ľudí narába mesačne s čistým príjmom pod 572 eur.

Bratislavský kraj vyzerá v porovnaní so zostatkom Slovenska ako iná krajina. Iba polovica zamestnancov v hlavnom meste a okolí má základnú mzdu pod 1 500 eur. V druhom najväčšom meste, Košiciach, zarobia priemerne 1 100 eur a v Prešovskom kraji pod tisícku.

Ešte väčšie regionálne rozdiely sú pri najlepšie platených pracovníkoch. Plat nad 2 300 eur má v bratislavskom regióne viac ako 16 percent ľudí, v Prešovskom kraji sú takéto mzdy iba pre vyvolených. Ide o necelé dve percentá zamestnancov.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Najmenej pomocné sily

Čo sa týka jednotlivých profesií, na spodku rebríčka môžeme vidieť upratovačku, pomocnú silu do kuchyne, zberačov, krajčírov, šičky, chyžné či vrátnikov. Naopak, najlepšie zarába generálny riaditeľ. Základný priemerný plat tu predstavuje viac ako 5-tisíc eur.

Rok 2020 zastavil trend rastúcich platov a minulý rok končil každý piaty zamestnanec s iným platom, ako začínal - vo väčšine prípadov išlo o zníženie platu. „Desatine pracovníkov v našej krajine znížili plat v dôsledku koronakrízy,“ uvádza dôvod Nikola Richterová z Profesie.sk.

Aké budú platy tento rok?

Nikola Richterová, Profesia.sk

- Trh práce síce prináša aktuálne napriek tvrdým opatreniam pozitívnejšie čísla v počtoch nových pracovných ponúk, no neočakávame, že by sme v roku 2021 mohli nadviazať na rýchly rast miezd z predošlého obdobia. Kým v roku 2020 bola však ovplyvnená koronakrízou väčšina odvetví, rok 2021 už môže ukázať väčšie rozdiely medzi tými sektormi, ktoré prosperujú, a tými, ktoré súčasná situácia zasahuje najviac. Platy preto môžu rásť výraznejšie v sektoroch, ktorým sa darí. Medzi nimi je jednoznačne IT. Odlišnú situáciu môžeme vidieť pri pracovníkoch v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve.

Nízky plat znamená nízky dôchodok

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Nízke mzdy generujú nízke dôchodky pod hranicou chudoby. Pomer medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom sa neustále znižuje. Z celkového počtu 2,1 milióna dnes zamestnaných Slovákov bude mať až 40 %, teda skoro 850-tisíc Slovákov v budúcnosti dôchodok pod hranicou chudoby. Horšia situácia sa dlhodobo týka žien, keď spadne do pasce chudoby v dôchodku až viac ako 46 % pracujúcich žien, teda vyše 490-tisíc žien, a až jedna tretina pracujúcich mužov, čo je viac ako 370-tisíc mužov. Narastá počet pracujúcich mužov aj žien ohrozených chudobou.

Najhorší sprievodný jav: Chudoba detí

Nízke platy prinášajú ďalšie sprievodné javy. Na Slovensku vyrastá podľa aktuálnych európskych oficiálnych štatistík každé piate dieťa v chudobe. To je až 190-tisíc slovenských detí. Obrovským rizikom pre tieto nízkopríjmové skupiny obyvateľov je aj fakt, že tieto rodiny nemajú úspory, a ak ich mali, už ich dávno vyčerpali a dostávajú sa do dlhovej pasce.

Najlepšie platené pozície

Generálny riaditeľ - 5 046 €

Country manager - 4 206 €

Riaditeľ IT - 4 202 €

Development director - 3 875 €

Riaditeľ logistiky - 3 382 €

Finančný riaditeľ - 3 363 €

Riaditeľ call centra - 3 240 €

IT architekt -3 214 €

Pilot - 3 210 €

Medical advisor - 3 182 €

Najhoršie platené pozície