Sklamaná Paulína Fialková zúfa: Čím viac sa snažím, tým to ide horšie

Slovenkám Veronike Machyniakovej a Paulíne a Ivone Fialkovej sa vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na 52. majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke nedarilo.

Z trojice slovenských reprezentantiek skončila najvyššie na 50. mieste Paulína Fialková. Jej sestra Ivona skončila na 79. priečke, Veronika Machyniaková obsadila s piatimi chybami 89. priečku.

"Keď som si pozrela tabuľku, tie rany mi išli vpravo. Vietor fúkal taký mierny ako na nástrele, ale možno sa to trochu posunulo. Tá ležka ma špeciálne mrzí, a potom aj stojka. Síce som sa to snažila napraviť dvoma streleckými položkami, ale to sa už dostať hore nedá. Čím viac sa snažím a chcem byť čím skôr medzi najlepšími, lebo bežecky mi to už ide lepšie, tým sa mi menej darí na strelnici. Uvedomujem si ten problém, chcem ho riešiť. Som sklamaná a mrzí ma to aj kvôli fanúšikom, ktorých som chcela potešiť," povedala pre RTVS Paulína Fialková.

Ešte menej spokojná bola jej sestra Ivona, ktorá minula sedem z 20 terčov:Snažila som sa ísť bežeckú časť čo to dalo, aby som vedela, či sa niekde hýbem.

Vytrvalostné preteky žien na 15 km:

1. Markéta Davidová (ČR) 42:27,7 min (0 tr. minút), 2. Hanna Öbergová (Švéd.) +27,9 s (1), 3. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +1:04,0 (1), 4. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +1:52,2 (2), 5. Svetlana Mironovová (RBÚ) +2:05,8 (2), 6. Selina Gasparinová (Švaj.) +2:09,6 (2), 7. Franziska Preussová (Nem.) +2:14,4 (2), 8. Irene Cadurischová (Švaj.) +2:15,2 (1), 9. Dorothea Wiererová (Tal.) +2:20,2 (2), 10. Julia Schwaigerová (Rak.) +2:29,8 (1), ... 50. Paulína FIALKOVÁ +5:12,4 (5), 79. Ivona FIALKOVÁ +8:22,6 (7), 89. Veronika MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +11:39,5 (5)



Celkové poradie SP (18 z 26):

1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 755 bodov, 2. H. Öbergová 729, 3. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 716, 4. Hauserová 619, 5. Wiererová 605, 6. Preussová 600, ... 66. P. FIALKOVÁ 18, 78. I. FIALKOVÁ 13

Konečné poradie SP vo vytrvalostných pretekoch (po 3 pretekoch):

1. Hauserová a Wiererová 103 b, 3. H. Öbergová 90, 4. Julija Džimová (Ukr.) 85, 5. Davidová 80, 6. Denise Herrmannová 80