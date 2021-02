Hokejová legenda prekonala COVID-19: Čoho sa obáva Vincent Lukáč?

Už aj dvojnásobný hokejový majster sveta Vincent Lukáč (67) prekonal ochorenie COVID-19. Našťastie mal ľahší priebeh a po zdravotnej stránke je v poriadku.

V nedeľu na Valentína oslávil 67. narodeniny a denníku Nový Čas poskytol rozhovor, v ktorom hovorí nielen o pandémii, narodeninových oslavách, ale aj o budúcnosti slovenského športu!

Už takmer rok trvá na Slovensku pandémia koronavírusu. Ako to zvládate?

- Musím otvorene priznať, že zo začiatku som bol optimista a myslel som si, že to rýchlo pominie. Nepoznal som nikoho z kamarátov, kto by mal COVID. Ale posledné mesiace či týždne sa objavilo veľmi veľa prípadov a ochorel som aj ja so synom.

Nedávno bolo horúcou témou, že sa môžu na Slovensku konať májové MS, po tom čo organizáciu odobrali Bielorusku. Aký ste mali nato názor?

- Keď som čítal o tom, že sme chceli organizovať šampionát, tak som z toho zostal úplne paf! Vravel som si, že bez ľudí a za tejto situácie to je zbytočné. Napokon sa Medzinárodná federácia rozhodla správne a nechala celý turnaj Lotyšsku. Aj keď šampionát bude, tak to nebude mať takú úroveň. Fanúšikovia v hľadisku chýbajú, bez nich to nemá to korenie. A veľmi ma mrzí najmä to, že deti a mládež už takmer rok netrénujú. Bojím sa toho, aby nezostal šport v budúcnosti na amatérskej báze. Nebyť Petry Vlhovej, tak ani na Slovensku nevieme, že existuje šport.

Celý rozhovor s Vincentom Lukáčom si prečítajte v stredajšom vydaní denníka Nový Čas.