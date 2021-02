Zamilovaní Kostka a Studenková: Valentín plný lásky a... To je romantika!

Zaláskovaná ako pubertiačka. Napriek tomu že je úspešná herečka Zdena Studenková (66) vo vzťahu s dirigentom a hudobníkom Braňom Kostkom (49) už celú večnosť, láska v ich vzťahu rozhodne nechýba.

Prejav lásky tak v ich prípade nemohol chýbať ani v Deň zaľúbených - na sv. Valentína, keď sa milo obdarovali. Studenková pri svojom priateľovi, ktorý je od nej o sedemnásť rokov mladší, kvitne do krásy a vekový rozdiel by ste hľadali na bezvráskovej tvári herečky len ťažko. Sviatok zamilovaných si dvojica Kostka a Studenková užila v súkromí.

„Prijemného Valentína želáme,“ zaprial hudobník svojim priaznivcom. Láska prominentného páru nevyprcháva ani po mnohých rokoch a niet sa čo čudovať. Herečka je ženou do voza aj do koča. Okrem toho, že mimoriadne dobre varí, vyzerá ako grécka bohyňa, ktorá sa práve rozhodla pokoriť všetky ostatné. Dokazuje to aj jej vzhľad, ktorý je v jej veku ukážkový. Sympatická blondínka totiž nemá na tvári jedinú vrásku.

„Jedna pani sa ma spýtala v priamom televíznom prenose, či sa nehanbím. Že chcela stará mladou byť. A ja som jej povedala - áno, milostivá pani, a ľutujem každú ženu, ktorá nechce,“ vyznala sa herečka vo videu pre estetickú kliniku, v ktorej je stálym hosťom. Studenková je známa tým, že sa o svoje telo príkladne stará, a na každom, kto by spochybnil jej kvality, nenechá nitku suchú.