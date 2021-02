Školák († 12) zomrel tri dni pred narodeninami: Hrozivé pozadie tragédie otrasie každým

Len dvanásťročný chlapec z Texaxu sa nedokázal vysporiadať s izoláciou a lockdownom, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu. Tri dni pred narodeninami sa obesil, informuje portál New York Post.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hayden Hunstable (†12) z Aleda si vzal život tri dni pred svojimi 13. narodeninami, pretože nevedel, ako sa vyrovnať s izoláciou a depresiou, keď prepukla pandémia COVID-19 a celá krajina sa zastavila. Chlapca našla v jeho izbe obeseného jeho mladšia sestra Kinlee (9).

Haydenov otec Brad (42) je úplne zlomený a teraz chce pomôcť zabrániť ďalším samovraždám medzi mladými. „Covid-19 mi zabil syna. Ak by pandémia nebola, môj syn by ešte žil. Netušil som, že Hayden mal depresie a ťažkosti. Bolo to také šťastné dieťa, miloval svojich priateľov a rodinu," povedal nešťastný otec.

Brad viní pandémiu za depresie a samovraždy a myslí si, že jeho syn nezvládol všetko, čo sa vo svete naraz udialo. V osudný deň mal doma problém s vodovodom. Prišiel Bradov otec a malý Hayden im pomáhal s opravou. „Keď môj otec odišiel, bol som doma len ja, Kinlee a Hayden. Hayden vyšiel na poschodie a ani nie o pol hodinu zbehla moja dcéra dole a povedala, že sa Hayden obesil,“ uviedol.

Vystrašený Brad vybehol hore schodmi, stiahol svojho syna dole a pokúsil sa ho zachrániť. Skúšal KPR, ale bolo už príliš neskoro. „V ten deň som videl niečo hrozné a nikomu to neprajem. Stále z toho mávam nočné mory,“ povedal. Podľa jeho slov syna veľmi ovplyvnil lockdown, ktorý mu znemožnil stretávať sa s priateľmi a nepáčilo sa mu virtuálne vyučovanie.

Žena zdvihla manželovi († 56) telefón netušiac, čo chystá: Strašné zverstvo! Polícia prišla neskoro

V dôsledku tejto tragédie chce teraz Brad rozšíriť povedomie o tom, aké je mentálne zdravie dôležité. Nakrútil na túto tému dokonca aj krátky film „Takmer 13“ ktorý opisuje Haydenov príbeh. „Rodičia musia so svojimi deťmi viesť rozhovory o ich pocitoch. Musíme sa rozprávať s deťmi o samovražde a hovoriť s nimi o tom, ako sa vysporiadať s depresiou.“ povedal pre Metro.