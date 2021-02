Pretekár Konôpka zažil na ázijskej Le Mans hrozivý moment: O tomto sa mi bude ešte dlho snívať!

Slovenský automobilový tím ARC Bratislava má za sebou úvodné dve 4-hodinovky na ázijskej sérii Le Mans, ktoré absolvoval počas dvoch po sebe idúcich dní. Hlavne ten prvý bol pre šéfa tímu Mira Konôpku (58) poriadne stresujúci. Jeho autu Ginetta LMP3 totiž vo vysokej rýchlosti odišli brzdy.

Pandémia koronavírusu zasiahla aj svet motorizmu. Za normálnych okolností sa štyri preteky ázijskej Le Mans série konajú v štyroch rôznych krajinách počas obdobia niekoľkých mesiacov. Tento rok je však všetko úplne inak! Úvodné dve štvorhodinovky naplánovali organizátori na 13. a 14. februára v Dubaji, zvyšné dva vytrvalostné preteky sa uskutočnia 19. a 20. februára v susednom Abu Dabí. Posádka ARC-čka v zložení Miro Konôpka, Tom Cloet (Belgicko) a Charlie Robertson (Veľká Británia) sa počas hektického víkendu umiestnila v triede LMP3 dvakrát na 8. mieste.

„Ak by som mal tieto dva dni zhodnotiť, tak musím povedať, že hlavne včera to bolo veľké trápenie. Z auta odpadlo všetko, čo sa dalo. Keď mi navyše odišli aj brzdy a stupil som do prázdna... O tom sa mi bude snívať ešte strašne dlho! Dnes to už však bolo výrazne lepšie, auto bolo oveľa lepšie. Chalani na ňom makali do piatej rána, za čo im patrí veľká vďaka. Dve noci po sebe sa nevyspali... Skončili sme dva krát po sebe ôsmi, takže žiadna sláva. Je to také maximum, čo sme boli schopní dosiahnuť,“ zhodnotil Konôpka, ktorý v sobotu prežil za volantom chvíle hrôzy.

„Vypadla hadička z brzdovej nádrže a stupil som do prázdna. Bol to hrozný moment. Našťastie sa mi podarilo auto roztočiť a tým pádom som ho zastavil pol metra pred zvodidlami. V tej chvíli som išiel rýchlosťou 220 km/h. Keby som bol čelne narazil, dopadol by som zle. Našťastie som však zastal. Pánbožko ma asi má rád. Bol to jeden z momentov, na ktorý sa v živote nezabúda,“ priblížil Konôpka. Čas na oddych pre slovenský tím príliš nebude. Už v piatok sa totiž pokračuje v susednom emiráte Abu Dabí.

„Všetko to pobalíme, zajtra si trochu oddýchneme a v utorok by sme už mali byť v Abu Dabí a rozkladať. Ide to strašne rýchlo. Ambície nie sú žiadne. Auto chceme pripraviť čo najlepšie. Chceme ho v prvom rade rozchodiť, aby bolo konkurencie schopné v rámci triedy LMP3. My sa totiž absolútne koncentrujeme na nadchádzajúce majstrovstvá sveta vytrvalostných pretekov. To je pre nás ako slovenský tím top, kde sa môžeme dostať. To, že nás tam vôbec vybrali je taký malý zázrak. Určite nechceme spraviť hanbu,“ uzavrel Konôpka.