Celosvetový počet prípadov COVID-19 klesá: Šéf WHO varuje, krajiny by mali byť opatrné

Hoci je pokles v počte prípadov koronavírusu vo svete povzbudzujúci, krajiny by mali byť pri uvoľňovaní reštrikcií opatrné. V piatok to uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ako vysvetlil, celosvetový počet prípadov klesá už štvrtý týždeň v rade a pokles už druhý týždeň evidujú aj v počte súvisiacich úmrtí. „Zdá sa, že tieto poklesy sú dôsledkom toho, že krajiny prísnejšie zavádzajú opatrenia v oblasti verejného zdravia," uviedol a upozornil, že prehnané uspokojenie je „nebezpečné ako samotný vírus". „Teraz nie je čas, aby ktorákoľvek krajina uvoľnila opatrenia alebo aby ktorýkoľvek jednotlivec prestal byť obozretný," varoval. Ako dodal, s nástupom vakcín je každá strata života „o to tragickejšia". Na celom svete potvrdili od začiatku pandémie viac ako 107 miliónov prípadov nákazy koronavírusom a potvrdili 2,3 milióna súvisiacich úmrtí.