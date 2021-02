Otestovaní rodičia s deťmi išli na vyšetrenia, ostali však poriadne zaskočení: Problémy pri vstupe do bratislavskej nemocnice!

Sú rozhorčení! Rodičia, ktorí mali s deťmi namierené do Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, ostali nemilo prekvapení.

Pri vstupe sa museli preukázať oni aj deti testmi nie staršími ako 2 dni, inak by ich dnu nepustili. Nemocnica však oponuje a tvrdí, že pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu musela pristúpiť k prísnejším opatreniam, no žiadne dieťa neodmietli ošetriť.

Koronavírus ovplyvnil aj normálny chod nemocníc. Niektoré museli z bezpečnostných dôvodov pristúpiť k prísnejším podmienkam a kontrolám. Mnohé mamičky sa sťažujú, že v Národnom ústave detských chorôb nechceli ošetriť ich ratolesti s testom starším ako 48 hodín.

„Náš bol trojdňový a nezobrali ho, že sa máme ísť dať otestovať aj ja, aj malý. Hneď zboku nemocnice síce testujú, ale boli strašné rady, tak sme šli domov. Sama by som si to vystála, ale s dieťaťom, čo má zápal obličiek, tam stáť nebudem,“ napísala na sociálnej sieti Lenka. Podľa Veroniky zasa jej manželovi pri vstupe neuznali 7-dňovú platnosť PCR testu.

„Manžel chcel zaniesť biologický materiál dieťaťa do laboratória a nebolo mu to umožnené. Pri vstupe ho otočili 4 vojaci, a takto otočili aj iných ľudí, dokonca s malými deťmi,“ uviedla. Podľa hovorkyne Dany Kamenickej boli v NÚDCH z dôvodu vysokého rizika zavlečenia nákazy prijaté prísne režimové opatrenia. Pred plánovanou návštevou ambulancie personál podľa jej slov informuje rodičov o potrebe negatívneho testu pre rodiča aj dieťa. Informácie sú dostupné aj na webovej stránke - odporúčané sú testy nie staršie ako dva-tri dni.

„Ak prídu bez testu, vieme rodiča a dieťa otestovať priamo v našom zdravotníckom zariadení bezprostredne pred plánovanou návštevou. Pacienti na urgentný príjem prichádzajú, kedykoľvek sa im zhorší zdravotný stav, a otestujeme ich po príchode na urgentný príjem,“ informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Testujú aj najmenších

Keďže sa v zariadení vyskytli prípady pozitívnych novorodencov, pred vyšetrením testujú aj bábätká výterom z hrdla. Toto opatrenie sa nepáči nielen rodičom, ale ani niekoľkým zamestnancom, ktorí s týmto postupom nesúhlasia.

„V niektorých prípadoch to znamená, že taký predčasne narodený novorodenec, ktorý musí opakovane podstúpiť aj 5 kontrol za mesiac, a nie v jeden deň, je testovaný takto opakovane. Najprv testovali deti v malej miestnosti bez okien, teraz to presunuli von... je to šialené,“ povedala Novému Času lekárka pracujúca v tomto zariadení. Ministerstvo zdravotníctva hodnotí bezpečnostné kroky nemocnice pozitívne.

„Oceňujeme, ak zdravotnícke zariadenia postupujú vo svojich krokoch s prihliadnutím na ochranu zdravia a životov ľudí. Sme informovaní, že NÚDCH tak postupuje z dôvodu ochrany zdravia svojich pacientov, ako aj personálu,“ informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

V nemocnici podľa slov hovorkyne neodmietli ošetriť žiadne dieťa z akéhokoľvek dôvodu vrátane odmietnutia testovania. „V takých prípadoch po zhodnotení zdravotného stavu použije personál ochranné oblečenie a pracovné pomôcky najvyššieho stupňa a dieťa je ošetrené. Snažíme sa nájsť riešenie pre každého pacienta,“ uzavrela hovorkyňa.