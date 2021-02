Česko má najviac prípadov na počet obyvateľov v EÚ, nad zdravím ľudí zvíťazil politický boj: V najhoršom rušia núdzový stav!

Situácia u našich západných susedov je kritická. V Česku evidujú na milión obyvateľov 100-tisíc nakazených, čo je najviac v EÚ.

Práve v tom najhoršom čase opozícia v parlamente nedovolila vláde presadiť predĺženie núdzového stavu. Ten sa v celej krajine skončí v noci z nedele na pondelok.

Vláda ešte horúčkovito hľadá spôsoby, ako núdzový stav zachrániť, alebo čo najrýchlejšie obnoviť. Premiér Andrej Babiš si na piatok večer dohodol krízovú schôdzku s prezidentom Milošom Zemanom a na zasadnutie vlády si zavolal hajtmanov všetkých krajov. Práve oni predstavujú pre vládu svetielko na konci tunela. Podľa ministra vnútra by totiž mohli podľa krízového zákona požiadať o nové vyhlásenie núdzového stavu.

Vláda by im v takom prípade takmer s určitosťou vyhovela.

Minister zdravotníctva Jan Blatný už varoval, že ak na území Českej republiky po 132 dňoch prestane platiť núdzový stav, prestane zároveň platiť aj väčšina protipandemických opatrení. Od pondelka by sa tak mohli podľa neho otvoriť obchody, služby, múzeá, možno aj bazény a iné verejné športoviská. Vláda by tiež už podľa stanovísk viacerých expertov nemala možnosť obmedzovať zhromažďovanie osôb, či vyžadovať od občanov nosenie rúšok.

Opozícia sa snaží teraz z celej situácie vyviniť a tvrdí, že vláda môže vydávať nariadenia aj bez núdzového stavu, napríklad na základe zákona o verejnom zdraví. Ten jej však už neposkytuje ani zďaleka také silné rozhodovacie kompetencie. Právnici sa sporia aj o to, či má vláda právo vyhlásiť núdzový stav nanovo.

Paradoxne, v noci zo štvrtka na piatok vstúpila do platnosti úplná uzávera troch najpostihnutejších okresov na severe Česka - Chebu, Trutnova a Sokolova. Na jednej strane sa teda opatrenia lokálne sprísňujú, na druhej sa ruší núdzový stav.

Samotné rokovanie parlamentu, na ktorom poslanci pochovali núdzový stav, sa nedá nazvať inak ako komédia. „Dajte nám dva týždne,“ prosil opozičných poslancov premiér Babiš. Tí zostali neoblomní, komunisti dokonca hrozili ministrom vlády trestným stíhaním. Opoziční poslanci argumentovali, že nebudú predsa vychádzať v ústrety premiérovi, ktorý s nimi doteraz odmietal rokovať. Podľa vlády opozícia sebecky povýšila politický boj nad zdravie občanov.



Čo sa mení od pondelka