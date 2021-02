Partia chcela po 11 rokoch oživiť obľúbené stredisko Lysá, investovali mastnú sumu: Museli sme zavrieť deň pred otvorením!

Mala to byť veľkolepá obnovená premiéra, pandémia COVID-19 ju však prekazila.

Kedysi veľmi obľúbené lyžiarske stredisko Lysá (okr. Sabinov) malo 1. januára 2021 po 11 rokoch opäť spustiť prevádzku. Večer predtým však vláda všetky lyžiarske strediská zatvorila. Partia nadšencov, ktorá obľúbený zimný areál zrenovovala, sa teraz obáva, čo bude ďalej. Znovuzrodenie Lysej ich totiž stálo takmer 2 milióny eur.

Na Lysej sa začalo lyžovať v roku 1969. S rôznymi prestávkami ju vyznávači zimného športu mohli navštevovať až do roku 2009. Potom sa život na Lysej zastavil. Chýbala voda na umelé zasnežovanie a bez neho bola prevádzka nerentabilná. Skupine štyroch nadšencov to však nedalo spávať a pred 2 rokmi a 6 mesiacmi sa rozhodli, že zašlú slávu Lysej obnovia.

Prívod vody

„Základom bola voda. To sa nám podarilo vyriešiť, aj keď máme asi najdlhšie potrubie, vedúce k 11 snehovým delám na Slovensku. Meria až 4 km,“ vysvetlil Kamil Kozma zo SportXlysá, ktorý so spoločníkmi vložil do obnovy veľa úsilia, času a peňazí. Druhou podstatnou vecou bola obnova sedačkovej lanovky. Tiež nepremávala 11 rokov.

„Aj tá už je vynovená a funkčná. Bez nej by to nemalo veľký význam, lebo na vrchol je veľmi zložitý prístup autom. Má prepravnú kapacitu 700 ľudí za hodinu, čo je postačujúce. Cesta trvá približne 12 minút. Lyžiarov privezie k ďalším štyrom prepravným zariadeniam, z ktorých je najdlhší 1100-metrový vlek. Lyžovať sa bude na štyroch zjazdovkách,“ pripomenul.

Boja sa prepúšťania

Spoločnosť zamestnáva 15 - 20 pracovníkov. „Keby sme mohli fungovať normálne, bolo by ich možno 35 - 40. Ak však v dohľadnej dobe nezačneme prevádzku, budeme musieť prepustiť až tri štvrtiny z tých, ktorí u nás dnes pracujú,“ posťažoval sa Kozma. K stredisku patrí aj zrekonštruovaný hotel Šport s kapacitou 45 lôžok. Náklady na obnovu sa podľa majiteľov vrátane lízingu, úverov a vlastných zdrojov približujú k 2 miliónom eur. Stredisko má kapacitu približne 2 200 ľudí na hodinu. Prevádzkovatelia sa každý večer modlia, aby zachytili aspoň časť sezóny. V budúcnosti by stredisko radi prevádzkovali celoročne.