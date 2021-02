Slová Fialkovej plné optimizmu: Verím, že sa budem dobre cítiť aj v šprinte

Ukázať, že to najhoršie má za sebou! To je cieľ slovenskej biatlonovej jednotky Paulíny Fialkovej v prvom individuálnom štarte po viac ako mesačnej pauze, o ktorú sa jej v sezóne postaral COVID-19.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V mix-štafete jej to išlo, a tak mohla po dlhom čase povedať:Tie isté slová by rodáčka z Brezna rada zopakovala po tomto víkende, kde by chcela štartovať v oboch disciplínach - aj v šprinte, aj v stíhačke. Problémy s koronou, ktorá ich zastihla na začiatku sezóny, už má za sebou. Po pauze, ktorú si so sestrou Ivonou urobili, lebo sa po pozitívnych testoch na koronu stále necítili dobre, už myslí len na preteky.povedala Paja v cieli štafetových pretekov, keď naše kvarteto vytiahla z 22. na 18. miesto. „Estónku som po streľbe nevidela, nevedela som, či ju dobehnem. Keď som videla, že na ňu mám, tak som bojovala aj o to 18. miesto. Už sa to niekedy muselo zlomiť a verím, že sa budem dobre cítiť aj v šprinte,“ dodala pre web biatlon-info.sk.

Víkend v Pokljuke

- sobota - 14.30:

rýchl. preteky žien na 7,5 km

- nedeľa - 13.15:

stíhacie preteky mužov na 12,5 km

- nedeľa - 15.30:

stíhacie preteky žien na 10 km