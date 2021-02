Šéf BioNtechu upozorňuje: Odstup medzi dávkami vakcíny by nemal byť viac ako 6 týždňov

Časový odstup medzi prvou a druhou dávkou vakcíny by nemal byť dlhší ako šesť týždňov.

V súvislosti s očkovacou stratégiou Spojeného kráľovstva to v piatok pre televíziu Sky News povedal Ugur Sahin, jeden zo zakladateľov spoločnosti BioNTech. Sahin tak reagoval na rozhodnutie úradov posunúť druhú dávku až o 12 týždňov, čo má umožniť, aby prvú dávku dostalo rýchlo čo najviac ľudí.

"Ako vedcovi by mi nevadilo, keby sa druhá dávka vakcíny podala o tri, štyri, možno päť týždňov neskôr - dokonca aj odklad o šesť týždňov by mohol byť v poriadku," povedal Sahin, odborník v oblasti onkológie a imunológie. "Viac by som to však neodďaľoval," dodal s tým, že nie je správne predlžovať obdobie medzi dvoma dávkami o viac ako šesť týždňov. Sahin britskú vládu vyzval, aby poskytla dôkazy, ktoré jej stratégiu podporia.

Sahin si uvedomuje, že vlády musia prijímať náročné rozhodnutia v súvislosti s obmedzenými dodávkami vakcín. Dodal však, je potrebné uvedomiť si aj limitovaný rozsah ochrany, ktorý poskytne podanie len jednej dávky. Poprední predstavitelia britských zdravotníckych úradov v decembri minulého roka podporili zmenu v pláne očkovania, na základe ktorej by sa odstup medzi dávkami predĺžil až na 12 týždňov.

Americká firma Pfizer, ktorá vyvinula očkovaciu látku spolu so spoločnosťou BioNTech, vtedy uviedla, že neexistujú údaje potvrdzujúce, že sa ochrana po prvej dávke "pretrváva aj po 21 dňoch".