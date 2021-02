Koluje správa, že po očkovaní v Košiciach zomreli desiatky seniorov: Rozhorčené slová župana

V Špecializovanom zariadení a Zariadení pre seniorov Arcus udrela korona plnou silou.

Ochorenie sa začalo šíriť v polovici januára a vzalo život viac ako 30 klientom. Ako si všimol Denník N, na Facebooku sa začal šíriť vymyslený príbeh o tom, že seniori zomreli po očkovaní proti koronavírusu, čo podporili aj dezinformačné médiá.

„Som pobúrený z toho, ako sa tá situácia zneužila. Volajú nám rodinní príslušníci, ktorí majú rodičov v iných zariadeniach s tým, že zakazujú ich zaočkovanie,“ povedal košický župan Rastislav Trnka Denníku N.

K situácii sa tiež vyjadril na sociálnej sieti. ,,Poďme dať veci na pravú mieru... Očkovanie klientov a zamestnancov v zariadení sociálnych služieb Arcus sa malo uskutočniť koncom januára. Po prepuknutí nákazy však bolo odložené. Zaočkovaný teda doposiaľ nebol žiaden klient," odhalil primátor lži.



,,Vakcináciu u zdravých klientov, ktorí sa našťastie nenakazili, konzultujeme s nemocnicou. Pravdou je, že aktuálne absolvujú očkovanie len zamestnanci Arcusu, a to individuálne medzi pracovnými turnusmi. V zariadení sa vírusom nakazila viac než tretina pracovníkov, mnohí preto očkovanie nemôžu absolvovať. Aktuálne je v Arcuse zaočkovaných 26 zo 160 zamestnancov," priblížil.

Zo sily a šírenia dezinformácií je zhrozený. ,,Mrzí ma, že vymyslené a nepodpísané správy sa na internete šíria rýchlosťou svetla. Chápem, že na očkovanie môžeme mať rôzne názory. No bez ohľadu na to, či sa prikláňame k jednej alebo druhej možnosti, mali by sme sa rozhodovať podľa pravdivých informácií," dodal Trnka.