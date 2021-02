Vedec Pavol Čekan vidí svetlo na konci tunela: Takto bude vyzerať druhé leto s koronavírusom

Všetci čakáme na dobré správy! Známy slovenský vedec Pavol Čekan prezradil, ako to vidí s pandémiou koronavírusu.

Na Slovensku zúri pandémia koronavírusu v plnej sile. Počty obetí sa denne rátajú na desiatky, nemocnice kolabujú. Slováci sú už druhý mesiac v lockdowne, zlepšenie je však stále v nedohľadne. Kedy sa to konečne zlepší? Známy biochemik Pavol Čekan tvrdí, že vidí svetlo na konci tunela. Ako prezradil v relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo, vidí dokonca „svietiť tri reflektory“. Podľa Čekana sa treba pozrieť na Izrael, kde vo veľkom očkujú a už vidno prvé výsledky. Na Čekanove slová upozornila TA3 na svojom webe.

Vedec tvrdí, že tohtoročné leto bude podobné tomu, ktoré sme zažili vlani. Podľa Pavla Čekana dokonca deti nastúpia na jeseň do škôl a ľudia sa pomaly budú vracať k normálnemu životu.

Virológ Slovenskej akadémie vied Boris Klempa je však v tvrdeniach opatrnejší. Situáciu totiž výrazne komplikuje britská mutácia koronavírusu, ktorá je na Slovensku mimoriadne rozšírená. „Ďalšie varianty sú na ceste, najbližšie týždne nevidím možnosť, že by sa situácia zázračne zlepšovala,“ vyhlásil vedec z SAV. No na oplátku dodal, že zlepšenie príde s narastajúcim počtom zaočkovaných ľudí a so zvýšením teplôt.