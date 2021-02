Hviezda Judínyová rieši vážny problém: Koniec Smotánky?! Relácia o šoubiznise sa otriasa v základoch

Trasie sa pod ňou stolička! Smotánka je stálicou medzi reláciami televízie Markíza. Už viac ako 23 rokov je jej súčasťou aj moderátorka Erika Judínyová (50), ktorá sa stala jej tvárou a bez nej si už diváci program nevedia ani predstaviť.

Všade vo svete však zúri pandémia koronavírusu, kvôli ktorej sa nekonajú žiadne spoločenské podujatia a párty. A práve tam zbierala markizácka hviezda materiál do svojej relácie. Teraz je to však na bode mrazu, a preto je otázne, či to relácia prežije.

Judínyová má problém. Pandémia jej totiž narobila poriadnu šarapatu, pretože všetky spoločenské udalosti sú už dlhú dobu zrušené. Svetielko na konci tunela sa zrejme neobjaví ešte zopár mesiacov. Materiály, ktoré mala Erika ešte vopred nachystané a mohla nimi lepiť scenár relácie o našich celebritách, sa pomaly, ale isto minuli a moderátorka tak musela riešiť, ako z tejto nepriaznivej situácie vykľučkovať.

A to teda rozhodne nebolo jednoduché. Smotánka máva totiž pauzu počas leta a tiež zimy, a preto by sa mohlo uvažovať, že ju jednoducho na nejakú dobu stopnú. Pre Eriku by to však bol rozhodne najhorší scenár, keby jej srdcovka, ktorú moderuje už 15 rokov, nadobro skončila a diváci ju nemohli vidieť. Veď komu by nechýbali ikonické hlášky moderátorky, či jej priam dramatický odchod na konci relácie.

Nový koncept?

Ako sa však zdá, Judínyová sa vynašla a diera po jej relácii na televíznom trhu napokon nezostane. „Rozhodla sa s kompetentnými, že relácia musí prejsť zmenou. Budú sa držať troch pilierov - Šoubiznis za uplynulý týždeň - v tejto rubrike zhrnú, čo sa udialo. Budú sa držať článkov v médiách. Ďalej to bude Retro - to už diváci poznajú a novinkou budú stretnutia so známymi ľuďmi. Erikini redaktori budú napríklad chodiť aj do domácností celebrít,“ prezradil zdroj z televízneho prostredia.

Je teda isté, že korona pochovala starú Smotánku a na scéne bude celkom nová. Pokračovanie relácie v novom šate nakoniec potvrdila aj samotná Markíza. „Smotánka rozhodne nekončí, vynikajúce čísla sledovanosti v novej sezóne dokazujú, že Erikine nápady, ako reláciu obsahovo napĺňať aj v kovidovej dobe, fungujú skvele,“ povedal PR manažér Markízy Tadeáš Kurka.

Verí v reláciu

Erika myslí pozitívne a verí, že divákom sa vynovená Smotánka bude páčiť. „Ponímame to inak. Keď nie sú akcie, tak si musíme obsah relácie vyrobiť sami. Diváci určite o nič neprídu, šoubiznis funguje aj keď nie na akciách. Budeme aj naďalej prinášať najhorúcejšie aktuálne informácie z toho, čo sa deje. Život sa predsa nezastavil, hoci je všade korona,“ povedala Judínyová, ktorá sa naplno venuje dcérke Elle a do práce len odbieha. Materstvo si nevie vynachváliť.

„Všetko je v poriadku. Malá je zlatá, poslúcha, je to náš miláčik,“ hovorí Erika a nezabudne ani na svojho milovaného manžela Števa Skrúcaného. „Nemám problém sa vyspať. Mám skvelého muža, nemôžem sa sťažovať. On mi pomôže so všetkým, čo treba,“ uzavrela s úsmevom.