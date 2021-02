Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic čoskoro zloží sľub: Už je známy termín

Zvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal zložiť sľub do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) v pondelok 15. februára v priestoroch Bratislavského hradu.

Pre TASR to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská, ako aj šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Poslanci parlamentu zvolili Lipšica do funkcie v piatok (5. 2.) 79 hlasmi zo 117 prítomných. Národná rada SR volila špeciálneho prokurátora po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie. Stať sa šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) umožnila Lipšicovi zmena zákona, vďaka ktorej mohol do tejto funkcie kandidovať aj neprokurátor.

Funkčné obdobie šéfa ÚŠP je sedem rokov a začína plynúť dňom zloženia sľubu. Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.