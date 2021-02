Zdravotné ťažkosti zobrali Františkovi Nedvědovi to najcennejšie: Nechcú mi dávať zbytočné nádeje

Napriek ťažkému osudu bojuje! Legendárny český muzikant František Nedvěd (73) už dlhú dobu čelí vážnym zdravotným problémom.

Náročná operácia srdca a k tomu zákerná rakovina ho však na kolená nezložili. Spevákovi však ťažkosti zobrali pre neho to najcennejšie - jeho nezameniteľný hlas. A to nie je, bohužiaľ, všetko.

Stále nemá vyhraté. „Teraz som skončil so štvrtou chemoterapiou, ale pretože tam ešte nejaký kúsoček zostal, ktorý sa nedoliečil, tak od 18. februára pokračujem ďalej s ožarovaním,“ priznal pre český Showtime muzikant, ktorý sa zatiaľ cíti dobre. „Akurát prichádzajú také záludné stavy, že som vstal a začala sa mi motať hlava,“ zveril sa.

Trápi ho však najmä strata hlasu. Spevák skôr šepká ako hovorí a sám nevie, či sa to niekedy zlepší. „Nikto vám nepovie - áno, bude to v poriadku. Nechcú mi dávať zbytočné nádeje. Ale hovorili, že keď to dobre dopadne, budem mať hlas ako Bartoška, ale ak úplne dobre, tak sa mi vráti môj skvelý hlas, ktorý si veľmi vážim,“ vysvetlil Nedvěd, ktorý má problém aj s rukami a preto nemôže ani hrať na gitare.

„Mám postihnuté aj končeky prstov, mám v nich také brnenie či mravčenie. A keď hrám na gitare, tak ma to bolí,“ neskrýva svoje pocity hudobník, ktorý však nestráca vieru v uzdravenie.