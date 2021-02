Sulík dostal ako darček nečakanú úlohu: Jeho ministertvo má na starosti e-karanténu

Úlohy okolo elektronickej karantény dostal tentokrát na starosť podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu po rokovaní vlády. Avizuje, že jej rezort je pripravený pomôcť.

"Predtým malo e-karanténu na starosti Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, konkrétne Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). My veľmi radi pomôžeme s prípravou e-karantény," podotkla Remišová s tým, že jej rezort má k dispozícii IT nástroje aj programátorov, čiže po technickej stránke aplikáciu vedia pripraviť. "Teraz čo sa týka toho prepojenia so zdravotníckymi informáciami, tam je mimoriadne potrebná súčinnosť NCZI, pretože my nemôžeme byť vlastníkom, ani nemôžeme mať prístup k citlivým zdravotníckym údajom od občanov. Ten krok prepojenia medzi NCZI a technickou aplikáciou bude potrebný," zdôraznila ministerka.

Pripomenula, že jej rezort pripravil aj aplikáciu e-rúško podľa českého vzoru. "Je to trasovacia aplikácia, ktorá signalizuje ľuďom, keď sú s niekým pozitívnym v kontakte," ozrejmila Remišová s tým, že aplikáciu vyvinula štátna košická firma IT Slovensko. "Otestovali sme ju v zásade na všetkých možných mobilných telefónoch tak, aby fungovala. Momentálne po technickej stránke táto aplikácia je k dispozícii, keď MZ povie, že táto aplikácia v momentálnej epidemiologickej situácii je potrebná. Čiže je pripravená, stačí spustiť do prevádzky," dodala Remišová.

Aplikácia na elektronickú karanténu, ktorá počas prvej vlny pandémie vznikla pod záštitou ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, bola podľa Remišovej slov nevyhovujúca. "Uvidíme, ak ju bude treba vylepšiť, vylepšíme. Ak bude treba spraviť nejakú úplne inú, urobíme, ale ako hovorím, samotná aplikácia je len technická časť a následne potom tá prevádzková časť musí byť v súčinnosti s MZ a NCZI," uzavrela ministerka.

Na otázku, prečo dostal takúto úlohu práve Sulík, Remišová odpovedala, že minister hospodárstva túto tému otvoril a následne to "dostal ako darček". Remišová dodala, že jej ministerstvo je okamžite pripravené pomôcť, ale zdôraznila, že aplikácie sú len pomôckami.