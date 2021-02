Výzva športových osobností zabrala, krv darovalo množstvo Slovákov

Prosba v rámci výzvy Petra Sagana, Anastasie Kuzminovej, Danky Bartekovej a ďalších úspešných športovcov nenechala Slovákov chladnými.

Darovať krv v rámci kampane Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Národnej transfúznej služby Olympijská kvapka krvi sa rozhodlo celkovo 18.671 ľudí v rôznom veku, ktorí odovzdali viac ako 8400 litrov krvi.

Do Olympijskej kvapky krvi sa zapojili aj desiatky športovcov, podporovateľov športu, ale aj široká verejnosť. Podporili výzvu, ktorú do jednotlivých kútov Slovenska adresovali Peter Sagan, Anastasia Kuzminová, Marián Gáborík, Danka Barteková, Ľudovít „Lájos“ Klein, Boris Valábik, Richard Tury, Róbert Vittek, Ladislav a Peter Škantárovci, Lucia Hrivnák Klocová a René Pucher. Bodku za kampaňou spravili darovaním krvi v priestoroch stanice Národnej transfúznej služby SR na bratislavských Kramároch prezident SOŠV Anton Siekel, predseda správnej rady Nadácie SOŠV Dušan Guľáš, člen správnej rady nadácie a riadite Športového centra polície Juraj Minčík, výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi a dvojica niekdajších úspešných športovcov Róbert Vittek a Tomi Kid Kovács.

"Keďže každá kvapka sa počíta, rád som prijal ponuku stať sa jedným z ambasádorov kampane. Vždy rád pomáham iným. V tomto ťažkom pandemickom období som chcel poukázať aj na to, že netreba zabúdať na dôležité veci. Patrí medzi nich aj darovanie krvi," citovala tlačová správa bývalého futbalového reprezentanta Róberta Vittek.

Pravidelným darcom krvi je bývalý vodný slalomár, neskôr tréner a momentálne riaditeľ Športového centra polície Juraj Minčík. "Nikdy neviem, kedy budem krv potrebovať ja. Ak je to možné a môžem ju darovať ja, rád tak učiním. Beriem to ako občiansku povinnosť. Keďže Olympijskú kvapku krvi pripravuje Nadácia SOŠV a ja som jej členom správnej rady, mal by som ísť tiež príkladom," poznamenal Juraj Minčík.